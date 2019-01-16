Россия никогда не построит газопровод «Северный поток – 2», – Хербст

Экс-посол США в Украине Хербст подчеркнул, что российский проект газопровода «Северный поток – 2» никогда не будет реализован.

России не удастся реализовать свой проект «Северный поток – 2» по нескольким причинам, считает экс-посол США в Украине Джон Хербст. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Прямий».

«На мой взгляд, этот проект не состоится, невозможно. Есть разные причины. Я бы сказал, что много препятствий у этого проекта», – сказал бывший посол, который сейчас возглавляет Евразийский центр при американской неправительственной организации Atlantic Council.

«Во-первых, сейчас ясно, мне кажется, что администрация Трампа против. Во время его визита в Брюссель тоже выступил против, жестко выступал. И администрация сейчас жестко выступает против. На этой неделе заместитель министра внешней политики по энергетике выступил с резкой критикой. Я не говорю, что это точно так. Но мне кажется, что позиция администрации следующая. Они хотят в первую очередь, чтобы Берлин решил отказаться от этого проекта. Если Берлин не готов пойти на это, они хотят, чтобы Евросоюз, Еврокомиссия предупредила осуществления этого проекта, приостановила. И если так не пойдет, я думаю, что, наверное, администрация, в конце концов, пойдет на санкции, чтобы остановить. Это первое», – подчеркивает Хербст.

«Второе. Мы видим, что женщина, которая считается преемницей Меркель, что она уже выступала с заявлением, что этот проект не в немецких интересах, но, наверное, все-таки этот проект будет осуществлять. И, конечно, это не выражение лидера, который готов настаивать на том, чтобы этот проект может быть был завершен», — отметил он.

По словам Хербста, третий момент заключается в том, что к этому проекту в Европе растет оппозиция.

«Четвертое. Мы знаем, что фирмы, пока партнеры в этом проекте, нервничают. Мы знаем, что Дания не дала добро на использование ее территории», – подчеркнул экс-посол США в Украине.

«И последнее. Адвокаты проекта говорят, что проект — это только трубопровод под Балтийским морем. Это все. Но на самом деле этот проект не существует без трубопровода на российской земле. И тот трубопровод принадлежит россиянам под санкциями. Поэтому те, которые участвуют в этом проекте, на самом деле являются партнерами людей под санкциями. И, конечно, по нашему закону, это означает, что они должны быть под санкциями. Поэтому риск для партнеров в этом проекте достаточно большой», – сказал Хербст в заключении.

Ранее Хербст заявлял, что Россия продвигает свою «ревизионистскую политику», подрывая правила мирового порядка, установленные после Второй мировой и Холодной войн. Хербст, так же, считает, что США могут оказать серьезную помощь Украине в укреплении обороноспособности страны.

«Прямий»