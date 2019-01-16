Лавров назвал «критерии адекватности» украинских политиков

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, украинская сторона «не демонстрирует конструктивности на переговорах» по Донбассу, в том числе и об обмене пленными и заложниками.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «критериями адекватности» для украинских политиков «соблюдение собственных законов и уважение собственных обязательств». Он заявил об этом на пресс– конференции 16 января, пишет российский «ТАСС».

«Критерии адекватности – собственно говоря, уважение своих собственных обязательств, уважение своей собственной Конституции, своих собственных законов», – ответил Лавров на вопрос, что именно он считал бы адекватным со стороны украинских политиков.

«В том, что касается происходящего сейчас в Украине, я далеко не единственный, кто хотел бы видеть там адекватную политику – достаточно посмотреть и украинские средства массовой информации, и почитать некоторые сайты», – заявил он.

По его словам, украинская сторона не демонстрирует конструктивности на переговорах об обмене на Донбассе.

«Мы по-прежнему поддерживаем процессы, которые должны продолжить обмен пленными на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями – всех на всех. В контактной группе эти вопросы обсуждаются, но конструктивности мы там особой со стороны представителей украинского правительства не наблюдаем», – сказал Лавров.

Говоря о задержанных в России украинцах, он отметил, что диалог по этой теме ведут омбудсмены двух стран.

«Надеюсь, он тоже будет результативным, и, если будут достигнуты договоренности, что они будут выполнены», – сказал Лавров.

Также он заявил, что Россия не собирается обменивать украинцев, которых незаконно удерживает в России или на временно оккупированной территории, на бывшего главреда РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, арестованного в Украине по подозрению в госизмене.

«ТАСС»