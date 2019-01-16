Украина одержит победу в войне с Россией, – Хербст

Экс-посол США в Украине Хербст считает, что война развязана Кремлем и лично Путиным, и «не является войной русского народ против украинского». Хербст так же подчеркнул, что санкции заставят Россию уйти с Донбасса.



Украина обязательно выйдет победителем в войне с Россией, а санкции должны заставить Россию уйти с Донбасса, считает экс-посол США в Украине Джон Хербст. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Прямий».

«Мое понимание такое. Я думаю, что, в конце концов, Украина выйдет победителем в этом конфликте. Потому что эта война Кремля против украинского народа – это не война русского народа против украинского народа. Это война Кремля и Путина.», – сказал бывший посол, который сейчас возглавляет Евразийский центр при американской неправительственной организации Atlantic Council.

«И для Путина это огромная слабость, и поэтому он должен скрыть эту войну от своего народа. и мы знаем детали этого.», – считает Хербст.

«На мой взгляд, сейчас в Вашингтоне элита понимает московскую и кремлевскую угрозу. Потому что эта угроза не выходит из России. На мой взгляд, политика Путина не служит интересам России. Сейчас понимание, а это не общее понимание, конечно, не между всеми, но между большинством всех в Конгрессе и всех в Администрации, что внешняя политика Кремля – ​​она ​​агрессивна, это политика реванша, и нам нужно противостоять этому», – подчеркнул экс-посол США в Украине.

Джон Хербст полагает, что санкционный режим против России должен заставить Кремль уйти с Донбасс, вернув Украине суверенитет над оккупированной территорией и восстановив территориальную целостность страны на востоке. В тоже время, экс-посол США в Украине подчеркивает, что вопрос Крыма лежит в иной плоскости и Крым может повторит судьбу стран Балтии в СССР.

«Я думаю, в конце концов, это может быть через 2,5 года, это может быть лет через 15. Санкции как часть пакета убедят Москву уйти с Донбасса. Крым – это другой вопрос», – заявил экс-посол США.

«Но до того дня санкции тоже очень важны для наших интересов. Потому что политика Кремля агрессивна. Сегодня в России, я сказал бы, по мощности военный комплекс, который стоит на втором месте в мире после Америки. Но мощная армия и мощный морской флот невозможны без мощной экономики. И мы знаем, что санкции вредят российской экономике – на процент-полтора в год. Это значительно», – сказал он

Ранее Хербст заявлял, что Россия продвигает свою «ревизионистскую политику», подрывая правила мирового порядка, установленные после Второй мировой и Холодной войн. Хербст, так же, считает, что США могут оказать серьезную помощь Украине в укреплении обороноспособности страны.

«Прямий»