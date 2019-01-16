В России продлили содержание под стражей всем захваченным в Керченском проливе украинским морякам

Всех украинских моряков, незаконно удерживаемых в России под стражей, оставили под арестом еще на три месяца по решению судей Лефортовского суда Москвы.

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 украинским морякам, захваченным в плен возле Керченского пролива. Объединенная Группа Общественного Наблюдения за соблюдением Конституционных свобод РФ сообщила об этом в Twitter.

Отмечается, что судья Рябцев сегодня 16 января оставил в СИЗО до 24 апреля Виктора Беспальченко, Владимира Варымез, Владислава Костышина и Лесового Владимира.

«Итог. Все, кроме получивших ранение моряков, остаются в СИЗО до 24 апреля. Мельничук Олег, Артеменко Андрей, Эйдер Андрей и Сорока Василий – в СИЗО до 26 апреля», – говорится в сообщении.

Итог. Все, кроме проучивших ранение моряков, остаются в СИЗО до 24 апреля. Мельничук Олег, Артеменко Андрей, Эйдер Андрей и Сорока Василий в СИЗО до 26 апреля. — ОГОН (@OgonWatch) January 16, 2019

Накнуне, во вторник, 15 января, российский суд продлил арест 20 украинским морякам. Заседания проходили в закрытом режиме. При этом украинцев «разбили» на четверки, чтобы решения в каждом случае принимал другой судья.

Отмечается, что Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Михаил Власюк, Денис Гриценко, Вячеслав Зинченко, Андрей Драч, Юрий Будзыло, Богдан Небылица, Сергей Чулиба и Юрий Безъязычный останутся под стражей до 24 апреля. Получивших в ходе российского захвата моряков Олега Мельничука, Андрея Артеменко, Андрея Эйдер и Василия Сороку – оставили под стражей до 26 апреля, так под арест их поместили на два позже.

24 украинских моряка были захвачены в плен российским пограничниками 25 ноября 2018 года. Оккупационный суд Крыма арестовал их до 24 января, после чего РФ этапировала украинцев в Москву.

«Украинско-Российское обозрение»