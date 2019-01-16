Кремль может пойти на любые провокации из-за автокефалии Православной церкви Украины, – Хербст

Экс-посол США в Украине Хербст подчеркнул, что украинские власти и клир это хорошо понимают и строго придерживаются мирного принципа формирования новой церкви.

Процесс обретения автокефалии Православной церкви в Украине – это положительное достижение, в тоже время, следует ожидать любых провокаций со стороны Кремля, считает экс-посол США в Украине Джон Хербст. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Прямий».

«Я думаю, что если этот процесс идет хорошо и правильно, то мы должны ожидать провокаций со стороны Кремля. Я сказал бы, такие провокации неизбежны, и провокации какого типа неизбежны», – сказал бывший посол, который сейчас возглавляет Евразийский центр при американской неправительственной организации Atlantic Council.

«Но мы не знаем, именно какие провокации готовит Кремль. Можно ожидать, например, безусловно, риторики экстремистской. Можно ожидать, что они будут пытаться посылать сюда достаточно здоровых мужчин, может быть, в одежде монахов или священников, чтобы работать для защиты их имущества – так называемого «их имущества». Потому что на самом деле это не их имущество. И они будут говорить и, может быть, даже посылать людей, чтобы захватить имущество, принадлежащее Московской патриархии, как будто они украинцы … Я этого не исключаю. Но я знаю, что власть здесь это понимает», – считает Хербст.

«Президент Украины и патриарх Филарет говорят о том, что речь идет о совершенно мирном процессе, никакого захвата церковного имущества не будет. Я думаю, что если мы видим трезвую политику украинского правительства и украинской церкви, то можно справиться с этим процессом мирно», – подчеркнул экс-посол США в Украине.

Ранее Хербст заявлял, что Россия продвигает свою «ревизионистскую политику», подрывая правила мирового порядка, установленные после Второй мировой и Холодной войн. Хербст, так же, считает, что США могут оказать серьезную помощь Украине в укреплении обороноспособности страны.

«Прямий»