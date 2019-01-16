Крым может повторить судьбу стран Балтии в СССР, – Хербст

Экс-посол США в Украине Хербст подчеркнул, что Кремль не намерен возвращать оккупированный полуостров, а Киев никогда не согласится с российской аннексией Крыма.

Москва не вернет Крым даже через 15 лет, а Киев не пойдет на компромисс ради Донбасса, считает экс-посол США в Украине Джон Хербст. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Прямий».

«Я никак не вижу, что Киев пойдет на компромисс, в котором отдает Москве Крым за мир на востоке. И я тоже не вижу в этом году, через 10 лет, через 15 лет, что Москва будет готова отдать Крым», – сказал бывший посол, который сейчас возглавляет Евразийский центр при американской неправительственной организации Atlantic Council.

«Поэтому они могут решить оставить это пока в покое. И запад не будет признавать российского суверенитета, будет как страны Балтии с 1940 года в Советском Союзе», – считает Хербст.

Ранее Хербст заявлял, что Россия продвигает свою «ревизионистскую политику», подрывая правила мирового порядка, установленные после Второй мировой и Холодной войн. Хербст, так же, считает, что США могут оказать серьезную помощь Украине в укреплении обороноспособности страны.

«Прямий»