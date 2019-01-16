Путин: Целью Томоса – «разделить народы России и Украины»

Путин намерен защищает интересы Московского патриархата в Украине и угрожает «серьезными последствиями за попытки насильно загнать верующих в чужой храм».

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что главной целью создания поместной Православной церкви Украины является разделение народов России и Украины. Он сказал об этом в интервью сербской газете «Вечерние Новости» перед визитом в Сербию, текст опубликован на сайте Кремля.

«15 декабря 2018 года украинское руководство, которое активно поддерживают США и Константинопольский патриархат, провело так называемый объединительный собор. На нем было провозглашено создание Православной церкви Украины, и 6 января 2019 года патриарх Варфоломей подписал Томос о ее автокефалии», – утверждает Путин.

«Таким образом, была сделана попытка легализовать под юрисдикцией Стамбула существующие на Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов», – подчеркнул российский президент свою позицию.

«Впрочем, это мало кого волнует и в руководстве Украины, и в США, поскольку новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель – разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь», – сказал он.

Путин добавил, что в Киеве уже заявили об «окончательном обретении независимости от Москвы».

По его убеждению, «ни о какой духовной жизни речь здесь не идет – мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством».

«Так же как нет речи и о самостоятельности Православной церкви Украины. На деле она полностью подконтрольна Стамбулу. А вот крупнейшая на Украине каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях», – отметил Путин в интервью.

«Она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью, но даже это вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима», – добавил он.

Путин утверждает: «За это священников и мирян Украинской православной церкви Московского патриархата преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить ее законного наименования, что усиливает напряженность и ведет к еще большему раздору в украинском обществе».

По его словам, «попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьезными последствиями», но украинское руководство «готово жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины».

«Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность», – заявил Путин.

Напомним, Русская православная церковь всячески противостояла созданию поместной Православной церкви Украины.

Пресс-служба президента России