Сенат США намерен помешать снятию санкций с компаний Дерипаски

В обоих платах Конгресса большинство выступает против снятия с России санкции. В Сенате вынесли резолюцию против снятия санкции с активов Дерипаски.

Сенат США большинством голосов решил вынести на обсуждение резолюцию о несогласии с планами администрации президента снять санкции с нескольких компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает «Радио Свобода».

За резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали 57 сенаторов, 42 -против. Голосование было тайным и перед ним в Конгресс приезжал глава Минфина США Стивен Мнучин, призвавший республиканцев голосовать против дебатов.

Чтобы санкции против компаний Дерипаски остались в силе, резолюция с его осуждением должна пройти обе палаты Конгресса. В Палате представителей, в отличие от Сената, большинство мест занимают демократы, выступающие против ослабления санкций в отношении России.

Напомним, ограничительные меры в отношении компаний Дерипаски — металлургического холдинга En+, подконтрольного ему изготовителя алюминия «Русал» и энергетической компании «Евросибэнерго» — были введены в апреле 2018 года. В декабре министр финансов США заявил о намерении снять санкций через 30 дней. Решение было принято после того, как российский миллиардер фактически отказался от контрольного пакета в этих компаниях. При этом сам бизнесмен останется в санкционном списке, его активы будут по-прежнему заблокированы.

В начале января группа сенаторов обратилась в Минфин с просьбой отложить снятие ограничений. 5 января сенатор Чак Шумер внес в Конгресс США резолюцию, направленную против решения американского Минфина. Чтобы сохранить санкции в отношении компаний Дерипаски в силе, документ должно поддержать большинство в обеих палатах Конгресса, а затем он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

За снятие санкций выступили также страны ЕС, которые утверждают, что меры против компаний Дерипаски бьют по мировому рынку алюминия, что негативно отражается на экономике Европы.

В среду, 16 января, акции «Русала» на Гонконгской фондовой бирже подешевели на 4%.

«Радио Свобода»