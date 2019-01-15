Выборы Президента Украины демонстрируют одно дно за другим дном, – Муждабаев

В Украинской политики наблюдаются страшные тенденции, которые могут привести к катастрофическим последствиям – нельзя питать иллюзий насчет России.

Высказывания о внутренней и внешней политике из уст кандидатов, список которых расширяется почти каждый день, не внушает мне ничего, кроме опасений за будущее страны. Тут многие набросились на политических беженцев из России, которые якобы «топят за Порошенко», говорит журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на YouTube-канале.

Я с этой критикой не согласен, потому что на самом деле они ни за кого не топят. Они предупреждают украинцев о реальности и жесткости угрозы.

Но многие, несмотря на 5 лет войны, им почему-то не верят.

Впрочем, так же не верили когда-то евреям, чудом спасшимся от нацистов и бежавшим на восток. Итог известен…

Айдер Муждабаев, YouTube