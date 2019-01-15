Американский стратегический беспилотник провел разведку над Донбассом и возле Крыма

Беспилотник-разведчик летал над линией соприкосновения украинских и оккупационных российских на Донбассе, а позже – вблизи оккупированного Крымского полуострова.

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник совершил разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе и вблизи оккупированного полуострова Крым, сообщает «Український мілітарний портал».

Полет начался около 6 часов утра, когда RQ-4B Global Hawk взлетел с военной базы Сигонела в Италии. В 7:30 он зашел в воздушное пространство Украины и через час начал полет на Донбассе.

Около 15:30 он изменил курс и направился для выполнения задания вблизи оккупированного Крымского полуострова:

На Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

RQ-4 Global Hawk – стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат, оборудованный комплексом радиоэлектронной разведки. Свой первый полет он совершил 28 февраля 1998 с авиабазы ВВС США в Калифорнии.

Напомним, ранее наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Попасной.

«Український мілітарний портал»