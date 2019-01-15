России отказалась платить членский взнос в ПАСЕ в 2019 году

В России готовят проект заявления с «обоснованием» своего нежелания оплачивать членские взносы. Основной причиной российского демарша являются санкции наложенные ПАСЕ.



Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой по итогам консультаций с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье в Женеве заявил, что РФ не будет платить взнос в ПАСЕ в 2019 году, сообщает «ТАСС».

«ПАСЕ не получить российского взноса. Россия не будет покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит», – заявил Толстой.

Он также высказался против направления российской делегации на сессию ПАСЕ, которая пройдет в январе.

Комитет Госдумы РФ по международным делам уже подготовил проект заявления, где будет предложено не направлять делегацию на январскую сессию и оставить в силе решение о заморозке выплат в бюджет Совета Европы.

«Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов РФ в бюджет Совета Европы», – говорится в проекте.

«В связи с этим депутаты намерены заявить «о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году». Принимая такое решение, мы действуем в интересах наших граждан и российского государства», – уточняют российскую позицию в документе.

Напомним, Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года после оккупации Крыма и начала боевых действий на украинском Донбассе.

В 2017 году россияне отказалась платить взносы в бюджет СЕ, требуя, чтобы в регламент ПАСЕ были внесены изменения, которые не позволят накладывать на них санкции. Идею снятия санкций с России открыто поддерживал генсек СЕ Турбьен Ягланд и ряд западных депутатов.

«ТАСС»