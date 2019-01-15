В Совете Европы заявили о преследование в России украинцев, несогласных с Кремлем

По консультативного комитета СЕ этнические украинцы проживающие в России и являющиеся национальным меньшинством – подвергаются необоснованным преследованиям.

В Совете Европы обеспокоены посягательством на права представителей украинского меньшинства в России, которые выступают с заявлениями против российской политики относительно Крыма и конфликта на востоке Украины, говорится в выводах Консультативного комитета по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, содержащихся в его новом решении по РФ, которое было опубликовано во вторник и охватывает период с 2012 года по октябрь 2017 года.

«Консультативный комитет обеспокоен дальнейшими ограничениями свободы выражения мнений и свободы мысли, совести и религии лиц, принадлежащих к меньшинствам … Посягательство на свободу выражения взглядов касались, в частности, лиц, принадлежащих к украинскому меньшинству, когда они делали заявления, которые не соответствуют российской политике относительно Крыма и конфликта на востоке Украины», – говорится в выводах комитета.

Примером нарушения прав меньшинства в СЕ считают дело бывшего директора Государственной библиотеки украинской литературы в Москве, которая была обвинена в «разжигании ненависти и вражды путем злоупотребления служебным положением». В каталоге библиотеки якобы нашли ряд книг, классифицированных как «экстремистские». В ходе судебного процесса, широко критикуемого за политизированность, директора поместили под домашний арест и в июне 2017 года приговорили к четырехлетнему условному тюремному заключению.

Кроме того, комитет констатировал, что после аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины контролируемые правительством СМИ поддерживают патриотическую мобилизацию общества против Украины.

Комитет также заявил, что получил от культурных организаций украинского нацменьшинства жалобы на барьеры, которые создаются в их деятельности на фоне повышенной напряженности в связи с конфликтом на Донбассе. Они сообщали о трудностях с регистрацией организаций и получением разрешения на организацию украинских культурных мероприятий.

Кроме того, комитету сообщали о случаях запугивания в связи с широким толкованием антиэкстремистского законодательства. Например, публикация информации о голоде в Украине в сталинскую эпоху могла бы быть признана экстремизмом.

Консультативный комитет с сожалением отметил особенно трудную ситуацию для представителей украинского меньшинства, которые испытывают ограничения в сотрудничестве с Украиной.

Пресс-служба Совета Европы