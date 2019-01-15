Восточные подпорки: на что надеется Кремль в отношениях с Китаем и Японией?

Знаете почему острова могут отдать Японии? Кремлевским требуется новый источник бабла.
Их карманные корпорации, типа Роснефти, в тяжелой финансовой ситуации. Нужны внешние кредитные и инвестиционные ресурсы. Без этого – хана. Западные финансовые структуры больше кредитов не дают, Китай и арабы тоже не разбежались.
В тоже время, вопрос китайско-российских отношений требует упомянуть о нем отдельно, так как позволяет понять чего ищет Россия в отношениях с Японией.
Кремль через свой карманный журнал «National Interest» пытается напугать США союзом между Китаем и Россией, называя его американским кошмаром. Хотя боятся на самом деле нужно не американцам, а россиянам.
Водку за юани будем покупать?Кремль через свой карманный журнал National Interest пытается напугать США союзом между…
Опубліковано Игорем Эйдманом Неділя, 13 січня 2019 р.
Разругавшись с Западом, Россия осталась один на один с Китаем. Никакого равноправного союза здесь быть не может. Возможно только постепенное поглощение. Слишком неравны силы «союзников». Китай превосходит Россию и по численности населения, и по экономической мощи больше чем на порядок.
Китай и Россия сейчас напоминают США и Мексику в 19 веке, когда американцы, начав с мирной колонизации Техаса, в конце концов захватили половину мексиканской территории. Бурно развивающаяся мощная страна, нуждающаяся в новых ресурсах, граничит со стагнирующей и коррумпированной. Результатом такого соседства может быть только постепенная колонизация слабого сильным. Что уже происходит на Дальнем Востоке.
В советские времена был популярный среди алкашей анекдот.
Армянское радио спрашивают: «В 1975 году водка была 3 рубля 62 копейки, в 1981 стала уже больше 5 рублей, сколько она будет стоить в 2000 году?»
Армянское радио отвечает: «10 юаней!»
Прогноз битых, тертых, знающих суровую правду жизни и потому прозорливых советских алкоголиков может, пусть и с опозданием, сбыться.
Победитель во Второй мировой :)Знаете почему острова могут отдать Японии? Кремлевским требуется новый источник бабла….
Опубліковано Игорем Эйдманом Понеділок, 14 січня 2019 р.
Но вернемся к вопросу Курил.
Только на Японию – единственная надежда России поправить свое финансовое положение. Отдадут острова, получат от японцев долгосрочные кредиты и инвестиции на выгодных условиях.
Подаваться населению это может примерно так: «Путин добился очередной победы, на этот раз в целой Второй мировой войне. Он сделал то, что не удалось даже Сталину, Хрущеву, Брежневу; наконец-то принудил гордых японцев склонить головы перед величием России и униженно подписать мирный договор. По этому договору Япония официально уступила России южный Сахалин и большую часть больших и богатых Южно-Курильских островов, довольствовавшись жалкой парой не нужных нам, голых и малюсеньких островков. Ура, товарищи!».
Игорь Эйдман, Facebook