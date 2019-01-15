Восточные подпорки: на что надеется Кремль в отношениях с Китаем и Японией?

Знаете почему острова могут отдать Японии? Кремлевским требуется новый источник бабла.

Их карманные корпорации, типа Роснефти, в тяжелой финансовой ситуации. Нужны внешние кредитные и инвестиционные ресурсы. Без этого – хана. Западные финансовые структуры больше кредитов не дают, Китай и арабы тоже не разбежались.

В тоже время, вопрос китайско-российских отношений требует упомянуть о нем отдельно, так как позволяет понять чего ищет Россия в отношениях с Японией.

Кремль через свой карманный журнал «National Interest» пытается напугать США союзом между Китаем и Россией, называя его американским кошмаром. Хотя боятся на самом деле нужно не американцам, а россиянам.

Водку за юани будем покупать?Кремль через свой карманный журнал National Interest пытается напугать США союзом между… Опубліковано Игорем Эйдманом Неділя, 13 січня 2019 р.

Разругавшись с Западом, Россия осталась один на один с Китаем. Никакого равноправного союза здесь быть не может. Возможно только постепенное поглощение. Слишком неравны силы «союзников». Китай превосходит Россию и по численности населения, и по экономической мощи больше чем на порядок.

Китай и Россия сейчас напоминают США и Мексику в 19 веке, когда американцы, начав с мирной колонизации Техаса, в конце концов захватили половину мексиканской территории. Бурно развивающаяся мощная страна, нуждающаяся в новых ресурсах, граничит со стагнирующей и коррумпированной. Результатом такого соседства может быть только постепенная колонизация слабого сильным. Что уже происходит на Дальнем Востоке.

В советские времена был популярный среди алкашей анекдот.

Армянское радио спрашивают: «В 1975 году водка была 3 рубля 62 копейки, в 1981 стала уже больше 5 рублей, сколько она будет стоить в 2000 году?»

Армянское радио отвечает: «10 юаней!»

Прогноз битых, тертых, знающих суровую правду жизни и потому прозорливых советских алкоголиков может, пусть и с опозданием, сбыться.

Победитель во Второй мировой :)Знаете почему острова могут отдать Японии? Кремлевским требуется новый источник бабла…. Опубліковано Игорем Эйдманом Понеділок, 14 січня 2019 р.

Но вернемся к вопросу Курил.

Только на Японию – единственная надежда России поправить свое финансовое положение. Отдадут острова, получат от японцев долгосрочные кредиты и инвестиции на выгодных условиях.

Подаваться населению это может примерно так: «Путин добился очередной победы, на этот раз в целой Второй мировой войне. Он сделал то, что не удалось даже Сталину, Хрущеву, Брежневу; наконец-то принудил гордых японцев склонить головы перед величием России и униженно подписать мирный договор. По этому договору Япония официально уступила России южный Сахалин и большую часть больших и богатых Южно-Курильских островов, довольствовавшись жалкой парой не нужных нам, голых и малюсеньких островков. Ура, товарищи!».

Игорь Эйдман, Facebook