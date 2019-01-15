Центробанк России требует усилить контроль за переводами физических лиц за границу

Центробанк России призвал банки усилить контроль за «серийными» переводами наличных за рубеж. Российский регулятор считает, что таким образом бизнес уклоняется от налогов.

Банк России рекомендует участникам рынка усилить контроль за «сомнительными» трансграничными переводами наличных без открытия банковского счета, так как предприниматели могут использовать переводы средств физлицами для оплаты контрактов на поставку товаров и тем самым избегать валютного контроля, говорится в методических рекомендациях на сайте регулятора.

Под внимание Центробанка попали трансграничные переводы наличных, которые «с минимальными временными интервалами в течение одного дня проводят» одни и те же физические лица (так называемые «серийные отправители»).

Такие переводы, как правило, осуществляются через банковские отделения, расположенные в крупных торговых точках, где не используется контрольно-кассовая техника, или рядом с ними. «Серийные отправители» при этом переводят суммы, превышающие обычные суммы переводов физлиц (зарплаты, подарки, материальная помощь и т.д.). Часто средства переводятся нескольким получателям в одни и те же города.

Целью серийных переводов может быть оплата по договору, предусматривающему поставку товара в Россию, полагают в ЦБ. Подобная схема может использоваться «для сокрытия предпринимательской деятельности и уклонения от учета внешнеторговых контрактов для избежания валютного контроля».

ЦБ проверил отдельные банки, через которые проводились такие переводы денежных средств (в сообщении регулятора они не называются), и выявил в них «недостаточный уровень противолегализационного контроля», несмотря на «наличие очевидных признаков проведения клиентами сомнительных операций».

Центральный банк России