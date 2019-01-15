«Не надо сеять зерна содомии на благословенной земле Кавказа». У Кадыров прокомментировали заявления о новых преследованиях ЛГБТ

Бежавший с Кавказа гей обратился к Кадырову и заявил, что «то, что происходит в Чечне, – геноцид».

Российская ЛГБТ-сеть подтвердила по своим источникам, что с конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин по причине их предполагаемой или реальной сексуальной ориентации. Первой о новой волне задержаний в начале января сообщила «Новая Газета», телеканалу «Настоящее Время​» удалось подтвердить исчезновения людей по своим источникам в регионе, пишет Тимур Олевский.

По информации Российской ЛГБТ-сети (это крупнейшая межрегиональная организация в России, которая занимается защитой прав ЛГБТ), с конца декабря 2018 года в Чечне было задержано около 40 человек, как мужчин, так и женщин, при этом два человека были убиты в результате пыток. Обстоятельства их смерти организация не раскрывает.

Журналисты «Настоящего Времени» попросили министра информации Чечни Джамбулата Умарова прокомментировать эти обвинения.

– Тут уже целый роман можно писать о приключениях этого сообщества, которое почему-то предпочитает быть притесненным в Чеченской республике. Это такой жирный аргумент, который они придумали. Не могут назвать имен, не могут назвать адресов, нет реальных показаний, нет никаких заявлений, вообще ничего нет, поэтому придумывают, что якобы в пабликах чего-то у них, в телефонах находят и так далее. Это все сущая брехня.

Если бы даже такое было, то у них в телефонах никто ничего подобного никогда не находил бы, если бы действительно там были какие-то притеснения, если бы действительно их в Чечне находили. Это неправда. Нет, Россия не готова сейчас к вырождению, Россия, наоборот, сейчас пытается возрождаться, а не вырождаться.

Вы же понимаете, даже физиологически, что родитель-1 и родитель-2 – это первый путь, это очень серьезный, тревожный звонок к вырождению человечества. Мы не готовы сегодня – ни Кавказ, ни Чеченская республика в частности – ни ментально, ни как либо по-другому, ни идеологически, вообще никак, ни физиологически не воспринимаем гомосексуализм, потому что он как явление это не имеет места сегодня в Чеченской республике.

Мы не можем отвечать за людей, которые покупают чеченские паспорта с надписью «чеченец» и купленными прописками, приезжают туда, объявляют себя чеченцами, чтобы получить так называемые «позитивы» и статусы политических беженцев, они тут же прикидываются представителями этого движения.

Если ты гей и еще говоришь, что тебя притесняют, – тебя примет в принципе любая страна. Очень выгодно с технологической точки зрения, видимо, необходимо, чтобы слова «чеченец» и «гей» очень часто звучали друг рядом с другом.

А мы к этому не готовы, мы будем с этим бороться. Не надо сеять эти зерна содомии на благословенной земле Кавказа. Не получится, они не прорастут. В развращенной Европе, где царит нигилизм, где царит наплевательское отношение ко всему естественному и принимается только то, что противно естеству, – вот там как раз нормальная почва для того, чтобы эти зерна росли: они там растут и прорастают.

Поэтому оставьте Чеченскую республику в покое, никто там их не притесняет. Их там просто нет для того, чтобы их притеснять, в таком количестве. Откуда вы эти цифры находите – 40 человек, 50 человек?

По данным российской ЛГБТ-сети, новая волна преследования геев в Чечне началась в конце декабря 2018 с задержания администратора одного из кавказских гей-сообществ. Директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков рассказал, что в этой группе в основном общаются гомосексуальные, бисексуальные мужчины, живущие на северном кавказе. По словам Кочеткова, в руках у чеченской полиции оказалась большая база контактов из телефона задержанного.

В тоже время, уроженец Северной Осетии – это по соседству с Чечней – утверждает, что был вынужден выехать из России, потому что его преследовали из-за сексуальной ориентации. Его настоящего имени мы не называет в целях его безопасности. Сам он просит называть себя Александр Миронов.

Александр говорит, что был вынужден бежать не из-за преследования властей, а из-за угроз родственников. Его родная тетя передала его переписки в соцсетях всем членам семьи, а те в свою очередь стали ему угрожать. Мужчина сбежал из дома, около пяти дней прятался в лесу, потом выехал из республики и страны. Сейчас он находится во Франции.

Александр Миронов в эфире «Вечера с Ириной Ромалийской» рассказал, что знаком с несколькими мужчинами, задержанными в Чечне, и готов сообщить все, что ему известно.

– Что вам известно о происходящем сейчас в Чечне?

– ЛГБТ-людей чеченской национальности, тех, кто проживает в Чечне и в принципе в России, их ищут, их преследуют, их забирают, их всячески подвергают абсолютно различным пыткам, их убивают. Непосредственно в тюрьме над ними издеваются, их заставляют вылизывать обувь, плевать друг другу в лица, им наносят ножевые ранения и просто избивают, то есть делают полностью все, чтобы сломать психику человека, и тем самым, даже если его и отпустят под одним из предлогов, то человек просто потом дальше не сможет жить, периодически это заканчивается просто суицидом.

– Это вы рассказываете о конкретных историях, которые происходят сейчас в эти дни, я правильно понимаю?

– Да. Это настоящие конкретные истории от прямых источников, от конкретных лиц, чьи имена в принципе разглашать не могу ради их безопасности, но вся эта информация ко мне приходит только от них, собственно, так и происходит, так, как оно есть.

В принципе, пользуясь случаем, в прямом эфире я бы хотел обратиться к Рамзану Кадырову. То, что на данный момент происходит в Чечне, и я уверен, что вы, Рамзан Кадыров, сами понимаете и знаете об этом, для меня, как и для многих людей, которые осведомлены о той информации и о том, что происходит в Чечне, – это геноцид.

И геноцид не просто на почве религии, это геноцид, который прикрывается религией. И мне безумно жаль, я соболезную всем родственникам и, в частности, родителям, которые потеряли своих детей, детей убитых, тех, кто просто пропал на несколько лет.

Поэтому все, кто остается на данный момент в Чечне, все ЛГБТ-население я прошу и призываю просто покинуть эту республику, чтобы спасти свою жизнь.

– Мы надеемся, что ваше обращение Рамзан Кадыров услышит. Мы в свою очередь готовы услышать его позицию. Скажите, Александр, те истории, которые вы пересказываете, вы можете подкрепить это какими-то доказательствами?

– Самая большая проблема в том, что доказательств как со стороны властей Чеченской республики, так и с нашей почти нет, помимо побоев и всяческих увечий – это можно показать, предъявить, если человек все-таки выжил. Но в ответ будет единственное: откуда это, может, это не от нас. И они просто будут все отрицать, потому что туда с телефонами, во-первых, не пустит никто, ни с камерами, ни с диктофонами, потому что это все отбирается сразу.

– Чувствуете ли вы сейчас себя в безопасности? Как я понимаю, вы находитесь во Франции.

– В безопасности? В принципе можно чувствовать себя лучше, но полностью в безопасности себя чувствовать нельзя, потому что как чеченские диаспоры есть везде, так и сами чеченцы выезжают за людьми в другие города и периодически даже в другие страны.

Александр Миронов – второй человек, открыто заявивший о преследовании из-за своей сексуальной ориентации. Впервые рассказал о том, что является жертвой кампании против геев в Чечне, Максим Лапунов.

Лапунова схватили просто на улице и 12 дней продержали в подвале полицейского здания в Грозном. По его словам, там его зверски избивали и угрожали расправой из-за его сексуальной ориентации, кроме того, он слышал, как в соседних камерах бьют и пытают других.

Позже Лапунов подробно описал то, что ему пришлось перенести, в официальном заявлении и потребовал наказать виновных. Однако в ноябре 2018 года апелляционный суд оставил в силе решение, которое предусматривало отказ Лапунову в возбуждении уголовного дела на основании его заявлений о том, что он был похищен и избит милицией в Чечне из-за своей сексуальной ориентации.

В декабре 2018 года в ОБСЕ представили доклад о нарушениях прав человека в Чечне. В нем говорится о прямой связи кампании против чеченских геев с позицией чеченских и федеральных властей. России следует начать «расследование действий правительства Чеченской Республики в отношении [ЛГБТ]-лиц в целом, а также уголовное дело о предполагаемых нарушениях прав [Максима] Лапунова в частности», – говорится в докладе.

Тимур Олевский, «Настоящее Время»