Лукашенко видит угрозу для независимости Беларуси в Западе и Востоке

Ближайшие два года станут для Беларуси особыми, насыщенными политическими событиями, уверен беларусский нацлидер.

Глава Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что страну в ближайшие год-два ждет серьезная проверка на предмет независимости как со стороны со стороны Запада, так и со стороны Востока. Такое предостережение белорусский лидер сделал, согласовывая кандидатуры новых руководителей Минска и других регионов Белоруссии, сообщает агентство «БелТА».

Лукашенко подчеркнул, что 2019 и 2020 годы для страны будут «особыми, насыщенными политическими событиями». По его словам, Белоруссия «и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости».

Белорусский лидер призвал, что власти должны быть готовыми к таким ревизиям. «Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно», – заметил Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусы заслужили нормальной жизни и призвал улучшать жизнь людей, сохраняя при этом независимость и суверенитет. «В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен. Это наиважнейшая задача для всех», – добавил нацлидер.

В последние недели Лукашенко неоднократно упоминал о независимости страны. На прошлой неделе он высказывался в данном контексте во время торжественного приема. Тогда же белорусский президент предупреждал, что ближайшие два года будут непростыми для страны.

«Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно пробовать на зуб, на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим», – сказал тогда Лукашенко, выразив уверенность, что страна найдет достойный ответ на подобные попытки.

В середине декабря минувшего года Лукашенко заподозрил, что Москва под предлогом глубокой интеграции, хочет Включить Белоруссию в состав России. Он подчеркнул, что Минск понимает эти намеки, а суверенитет для Белоруссии – это святое.

«БелТА»