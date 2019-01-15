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Новости

В Одессе на акции в поддержку украинских моряков метнули банку с краской в здания консульства России

«Украинско-Российское обозрение»
15 января 2019

Полиция задержал двух мужчин, один из которых метнул банку с краской в здание российской дипмиссии, а второй устроил потасовку с полицией.

Возле генерального консульства России в Одессе произошла потасовка с полицией. Советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк сообщил в Facebook.

«Во время акции в поддержку наших военнопленных моряков, проходившей сегодня под стенами генерального консульства РФ в Одесса, один из активистов прибегнул к хулиганским действиям. Свою поддержку он пытался продемонстрировать, бросив банку с краской в забор диппредставительства над шеренгой Национальная гвардия Украины. Почти вся краска попала на нацгвардейцев вместо забора», – говорится в сообщении.

Полицейские решили задержать хулигана. Другой участник событий начал оттягивать полицейских, мешая им выполнять свои обязанности.

Під час акції на підтримку наших військовополонених моряків, що проходила сьогодні під стінами генерального консульства…

Опубліковано Русланом Форостяком Вівторок, 15 січня 2019 р.

В результате обоих правонарушителей забрали в отделение полиции для дачи пояснений. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Азовское море, моряки, Одесса, Россия, Украина

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