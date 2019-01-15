Генеральная прокуратура Украины представила новые доказательства причастности России к войне

На месте дислокации боевиков «ЛНР» в Троицком найден бронежилет с фирменной маркировкой российской армии.

Генпрокуратура Украины сообщила об обнаружении новых доказательств российского финансирования войны на Донбассе, сообщает пресс-служба ведомства.

Задокументированы факты участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в разрушенном здании в с. Троицкое Попаснянского района Луганской области, где предположительно, дислоцировались или которое использовали как укрытие во время боевого столкновения, представители террористической организации «ЛНР», выявлен бронежилет российского производства, находящегося на вооружении Вооруженных сил РФ.

Маркировка внутренней части бронежилета свидетельствует о принадлежности владельца этого средства индивидуальной защиты к 331 гвардейскому парашютно-десантному Костромскому полку, входящему в состав 98 воздушно-десантной дивизии Западного военного округа.

Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях.

Генеральная прокуратура Украины