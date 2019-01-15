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Зона "русского мира"

Крымнаш, а счастья нет, как и денег, но это не покажут по ТВ в России, – Цимбалюк

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
15 января 2019

Социология дает очень любопытную картинку отношения россиян к кремлевским властям и недовольства внутренней политики.

Любовь к «русскому миру» формируется посредством пропаганды – через телевизор. Нюанс в том, что по российским каналам не сообщают о жизни в России, предпочитая «анализировать» ужасы Украины, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

В качестве бонуса лайфхак от меня: какой костюм купить ребенку, чтобы использовать его и на новогоднем утреннике, и День Победы.

А тем временем Россия не довольны работой премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина. Такие настроения в обществе.

«Черная», нефтяная «кошка» пробежал между Беларусью и Россией. Медведев пытается «поставить на место» Александра Лукашенко.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Роман Цимбалюк, Россия, социология

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