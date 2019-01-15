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Новости

Глава совета директоров «Газпрома» Зубков попросил «не пугать людей новыми ценами» на заправках своего холдинга

«Лента.Ru»
15 января 2019

Зубков подверг критике руководство дочерней компании своего холдинга, которая производит газ для автомобилей и повысила цены на топливо после Нового года, несмотря н все указания Кремля на этот счет.

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков выразил недовольство в связи с повышением цен на природный газ на заправках компании. Об этом он заявил, выступая на дискуссии «Газомоторное топливо: настоящее и будущее России» в рамках Гайдаровского форума, передает российское издание «Лента.Ru» ссылаясь РИА «Новости».

В прошлом году цена за кубометр метана, как напомнил Зубков, сначала составляла 11,8 руб., потом – 12 руб.

«Вы ни с того ни с сего перед Новым годом с 14 руб. подняли стоимость природного газа до 18 руб.», – обратился Зубков к генеральному директору компании-производителя метана «Газпром газомоторное топливо» Михаилу Лихачеву. «Не надо это делать, не надо пугать людей», – подчеркнул Зубков.

«14 руб., ну 16 руб. Ну, оставьте вы на какое-то время – на год, на два, пока люди действительно переоборудуются. Они тратят деньги, они покупают технику на природном газе, которая дороже. Поэтому надо помочь этим людям. Зачем это вы делаете, повышаете цены?» – возмутился глава совета директоров «Газпрома».

Как сообщает «РБК», в конце ноября прошлого года Минэнерго России подготовило программу развития газомоторного рынка России до 2024 года. На реализацию этого проекта ведомство запросило 174,7 млрд руб. В его рамках власти планируют увеличить количество газовых заправок в стране в четыре раза, а продажи – в пять раз. Помимо этого​ в программе была предусмотрена компенсация нефтяным и газовым компаниям от 25 до 40% расходов на строительство новых заправок.

Кроме того, в декабре вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо. Именно под эту технику он поручил переоборудовать их автопарки.

Президент России Владимир Путин после этого предложил бизнесменам поучаствовать в развитии рынка газомоторного топлива. О нем он отозвался как о «более экологичном, особенно в индустриальных центрах России».

Напомним, что в конце прошлого года в России было принято решение, на фоне экономических проблем страны – не поднимать цены на топливо для автотранспорта.

«Лента.Ru»

Tags: Владимир Путин, газ, Дмитрий Козак, Зубков, Россия, цены

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