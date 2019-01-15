Глава совета директоров «Газпрома» Зубков попросил «не пугать людей новыми ценами» на заправках своего холдинга

Зубков подверг критике руководство дочерней компании своего холдинга, которая производит газ для автомобилей и повысила цены на топливо после Нового года, несмотря н все указания Кремля на этот счет.

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков выразил недовольство в связи с повышением цен на природный газ на заправках компании. Об этом он заявил, выступая на дискуссии «Газомоторное топливо: настоящее и будущее России» в рамках Гайдаровского форума, передает российское издание «Лента.Ru» ссылаясь РИА «Новости».

В прошлом году цена за кубометр метана, как напомнил Зубков, сначала составляла 11,8 руб., потом – 12 руб.

«Вы ни с того ни с сего перед Новым годом с 14 руб. подняли стоимость природного газа до 18 руб.», – обратился Зубков к генеральному директору компании-производителя метана «Газпром газомоторное топливо» Михаилу Лихачеву. «Не надо это делать, не надо пугать людей», – подчеркнул Зубков.

«14 руб., ну 16 руб. Ну, оставьте вы на какое-то время – на год, на два, пока люди действительно переоборудуются. Они тратят деньги, они покупают технику на природном газе, которая дороже. Поэтому надо помочь этим людям. Зачем это вы делаете, повышаете цены?» – возмутился глава совета директоров «Газпрома».

Как сообщает «РБК», в конце ноября прошлого года Минэнерго России подготовило программу развития газомоторного рынка России до 2024 года. На реализацию этого проекта ведомство запросило 174,7 млрд руб. В его рамках власти планируют увеличить количество газовых заправок в стране в четыре раза, а продажи – в пять раз. Помимо этого​ в программе была предусмотрена компенсация нефтяным и газовым компаниям от 25 до 40% расходов на строительство новых заправок.

Кроме того, в декабре вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо. Именно под эту технику он поручил переоборудовать их автопарки.

Президент России Владимир Путин после этого предложил бизнесменам поучаствовать в развитии рынка газомоторного топлива. О нем он отозвался как о «более экологичном, особенно в индустриальных центрах России».

Напомним, что в конце прошлого года в России было принято решение, на фоне экономических проблем страны – не поднимать цены на топливо для автотранспорта.

«Лента.Ru»