Пожар в Киево-Печерской лавре расследуют, как умышленный поджог

Накануне в Киево-Печерской лавре горело здание из монастырского комплекса арендуемого Московским патриархатом для своих монахов и клира.

Национальная полиция начала расследовать вчерашний пожар на территории Киево-Печерской лавры как поджог, об этом сообщила спикер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко, передает «Левый Берег».

«Зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», – сообщила Тищенко.

Предварительная причина пожара – поджог.

Напомним, вчера днем на территории Киево-Печерской лавры загорелось отдельное двухэтажное здание, где проводилась реконструкция. Пожар удалось потушить только через три часа, огонь уничтожил около 400 кв. м., в том числе перекрытия между крышей и вторым этажом. Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

Позже руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в Facebook сообщил, что правоохранители задержали 24-летнего мужчину без определенного места жительства за поджог здания на территории Киево-Печерской лавры.

«Подозреваемый задержан. Это – 24-летний мужчина без определенного места жительства», – написал он.

По словам Крищенко, мужчина, находясь в состоянии опьянения, поджег матрасы, которые были в здании.

«К счастью, в пожаре никто не пострадал, огнем повреждено 400 квадратных метров площади. Не установлено повреждений каких-либо церковных ценностей», – написал он.

Підпал будівлі на території Києво-Печерської лаври: підозрюваного затримали. Це — 24-річний чоловік без постійного місця… Опубліковано Андреєм Крищенком Вівторок, 15 січня 2019 р.

Крищенко также добавил, что мотивы преступления мужчины не связаны с религиозными убеждениями.

По факту пожара открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (поджог) УК.

Бездомному грозит до 10 лет лишения свободы.

«Левый Берег»