Пожар в Киево-Печерской лавре расследуют, как умышленный поджог

Накануне в Киево-Печерской лавре горело здание из монастырского комплекса арендуемого Московским патриархатом для своих монахов и клира.
Национальная полиция начала расследовать вчерашний пожар на территории Киево-Печерской лавры как поджог, об этом сообщила спикер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко, передает «Левый Берег».
«Зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», – сообщила Тищенко.
Предварительная причина пожара – поджог.
Напомним, вчера днем на территории Киево-Печерской лавры загорелось отдельное двухэтажное здание, где проводилась реконструкция. Пожар удалось потушить только через три часа, огонь уничтожил около 400 кв. м., в том числе перекрытия между крышей и вторым этажом. Пострадавших и погибших в результате пожара нет.
Позже руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в Facebook сообщил, что правоохранители задержали 24-летнего мужчину без определенного места жительства за поджог здания на территории Киево-Печерской лавры.
«Подозреваемый задержан. Это – 24-летний мужчина без определенного места жительства», – написал он.
По словам Крищенко, мужчина, находясь в состоянии опьянения, поджег матрасы, которые были в здании.
«К счастью, в пожаре никто не пострадал, огнем повреждено 400 квадратных метров площади. Не установлено повреждений каких-либо церковных ценностей», – написал он.
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Опубліковано Андреєм Крищенком Вівторок, 15 січня 2019 р.
Крищенко также добавил, что мотивы преступления мужчины не связаны с религиозными убеждениями.
По факту пожара открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (поджог) УК.
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