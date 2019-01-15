Украинские моряки отказываются давать показания на «суде» в Москве

По просьбе гособвинения и ходатайству ФСБ «суд» сделал закрытыми слушания о продление незаконного удержания под стражей украинских военных моряков.

Задержанные россиянами в районе Керченского пролива украинские моряки отказываются давать показания в суде страны-агрессора, сообщает из зала Лефортовского суда Москвы корреспондент РИА «Новости».

Во вторник в суде рассматривают ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на 3 месяца, до 26 апреля.

Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.

В ходе заседания о продлении ареста обвиняемым Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко и Владимиру Терещенко мужчины заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, не касающиеся установки их личности.

«На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции», – заявил каждый из них.

Вскоре после этого слушание закрыли от публики по просьбе гособвинения.

Как сообщает 15 января «Радио Свобода», следователи просят оставить моряков, объявивших себя военнопленными, под стражей до 26 апреля, .

На заседание приехала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и родственники подсудимых.

Однако накануне Федеральная служба безопасности России попросила сделать слушания закрытыми и суд их ходатайство удовлетворил. Адвокаты называют это грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса России и принципа гласности.

По словам украинского омбудсмена, для слушаний украинских моряков разделили на шесть групп по четыре человека.

РИА «Новости»