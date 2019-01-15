«Беларусь от нас не куда не не денется». Пропагандист Киселева подключили к травле Лукашенко

Белоруссия намерена мириться с Западом. Министр иностранных дел страны Владимир Макей не исключил возращения в Минск американского посла и понадеялся, что ЕС вскоре отменит санкции против республики.

Тем временем Дмитрий Медведев сделал жесткое заявление в адрес Александра Лукашенко. Российский премьер напомнил Минску о долгах по кредитам. Ранее Лукашенко подвергся критике в программе Дмитрия Киселева «Вести недели». Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что отношения двух союзных государств серьезно обостряются.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Владимирович Макей, только что получивший из рук президента страны орден Отечества III степени, сделал сразу два неприятных для России заявления. Перовое – о том, что Минск ведет с Америкой переговоры о возвращении посла.

Затем он выразил надежду, что ЕС рано или поздно откажется от пережитка прошлого и отменит санкции против белорусской власти. При этом США глава МИД назвал американскими друзьями, а американский рынок крайне привлекательным для белорусских товаров.

Уровень дипотношений между Белоруссией и США был понижен в 2008 году. Тогда Америка ввела санкции против Лукашенко из-за отказа освободить политзаключенных.

Возвращаемся в день сегодняшний. Дмитрий Медведев делает жесткое заявление в адрес минских властей.

По словам российского премьера, Лукашенко никто никогда не обещал компенсаций за налоговый маневр. Переговоры, конечно, идут, но надо бы и честь знать. Россия выдает Белоруссии кредиты и не требует их возврата, хотя самим сейчас не просто в условиях санкций и дефицита свободных денег. Так что надо ценить поддержку, а не рассуждать о союзнических отношениях.

Так Медведев ответил на пассаж Лукашенко о том, чтобы Москва поторопилась с компенсациями за налоговый маневр, в противном случае Россия рискует потерять единственного союзника на западном направлении. А еще ранее информационное поле буквально взорвал Дмитрий Киселев пассажем о том, что без России Белоруссия фактически прекратит свое существование.

Программа «Вести недели» началась с описания морально-нравственного и политического разложения Петра Алексеевича Порошенко. Ведущий не жалел эпитетов в его адрес. Намекал на пристрастие президента Украины к алкогольным напиткам и что сидит он на дурацком стуле и внимание не держит.

Вывод Киселева прозвучал как «приговор», вполне в духе российской пропаганды:

«Украины по сути больше нет. Киев поставил не на того – на Запад. И вот теперь страну растащат, подсадят на кредиты, превратят в сырьевой придаток. На таком государстве можно ставить крест. И вот Лукашенко», – его Дмитрий Константинович называет исключительно по фамилии – «Грозит нам потерей союзнических отношений. Мы-то переживем, но без нас Белоруссия может повторить судьбу Украины».

Похоже, что отношения двух ближайших союзников постепенно обостряются. Александр Григорьевич стал, что называется, выводить из себя. Ему решили ответить, причем явно с намеком на то, что он может еще и серьезно пожалеть о вот таком недальновидном поведении.

Отношения между двумя славянскими государствами никогда не были безоблачными.

Но сейчас есть принципиальное отличие – это как раз и есть указанный Киселевым украинский пример. Очень может быть, что Лукашенко всерьез предложат определиться, с кем он – с Россией или с враждебным западным окружением. Причем так получается, что выбора у него особенно и нет – без России Белоруссии не будет.

Понял ли Александр Григорьевич столь прозрачный намек? Как далеко зайдет его игра с Западом? И согласится ли последний на помощь вот такого союзника, которого еще пять лет называл последним диктатором Европы? Эти вопросы остаются открытыми.

Между тем ставки очень серьезно возросли. Это уже не какой-то там налоговый маневр – здесь уже большая политика и риск повторить судьбу Украины возрастает. Не зря же об этом говорит главная информационная программа Российской Федерации.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»