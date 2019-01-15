Кремль одобрил и контролировал операцию по внедрению шпионки Бунтиной в элитные круги США

Торшин, непосредственно курировавший деятельность Бутиной, лично информировал Кремль обо всех деталях проводимой операции.

Операция по внедрению Марии Бутиной в консервативные круги американского политического истеблишмента проводилась с ведома и одобрения Кремля. Издание «The Daily Beast» пишет об этом, ссылаясь на отчет американской разведки.

«Бывший заместитель председателя Совета Федерации и заместитель главы Банка России Александр Торшин, который активно обхаживал лидеров Национальной стрелковой ассоциации (NRA), информировал Кремль о своих усилиях и рекомендовал им участвовать», – говорится в отчете, о существовании которого ранее не было известно.

Хотя ходили слухи, что Торшин и его протеже Бутина получили благословение Кремля на вступление в NRA, а федеральные прокуроры смутно утверждали, что она действовала от имени Российской федерации, ни в Белом доме, ни в разведке США никогда не заявляли об этом публично, пишет издание.

«Этот отчет указывает на то, что Александр Торшин работал, как минимум, с благословения Кремля», – сказал один из сотрудников европейской разведки The Daily Beast. Он добавил, что данные отчета соответствуют его пониманию того, как работает Кремль.

«NRA достаточно мощная, поэтому, если вы стремитесь влиять на политику в США, вы должны рассматривать ее как подходящую цель», – добавил чиновник.

Согласно отчету, Торшин предложил российским чиновникам использовать NRA, чтобы наладить связи с политически активными американцами. Он рассказал Кремлю о своих контактах в NRA, в том числе о беседах и встречах в Соединенных Штатах, и предложил кремлевским чиновникам тщательно изучить, как некоторые люди, связанные с этой группой, смотрят на отношения между США и Россией.

В отчете отмечается, что российские официальные лица обсуждали возможность участия своего посольства в Вашингтоне «в работе по обхаживанию» NRA. Торшин готовил визит членов NRA в Москву. Он рекомендовал встретиться с ними кому-то из администрации президента Владимира Путина.

«Я оцениваю то, что происходило с Торшиным, Бутиной и NRA, как то, что россияне решили в хороший период времени до 2016 года провести в США операцию по оказанию влияния, которая имела несколько разных целей», – сказал изданию Стив Холл, чиновник, который провел 30 лет в ЦРУ и курировал его деятельность в России.

«Очевидной целью было то, что определило разведывательное сообщество в 2016 году, – помочь Дональду Трампу победить и повысить вероятность того, что Хиллари Клинтон проиграет. Кроме того, они хотели создать как можно больше хаоса в нашей демократии», – добавил он.

В ЦРУ и канцелярии директора национальной разведки отказались комментировать эту историю, пишет The Daily Beast, адвокат Бутиной от комментариев также отказался.

Кремлевские чиновники на высшем уровне пытались дистанцироваться от действий Торшина в NRA.

В прошлом месяце Путин заявил, что ему или его силовикам ничего не известно об этом.

«Я спросил всех руководителей наших спецслужб, что происходит. Никто ничего не знает о ней», – сказал он по поводу Бутиной.

Напомним, что ранее сообщалось о том, как Бутиной создавался в России образ «оппозиционерки» перед ее внедрением в элитные круги США.

«The Daily Beast»