Россия перебросила в оккупированный Крым новые комплексы ПВО

Россия продолжает проводить милитаризацию оккупированного полуострова, накачивая свою армейскую группировку военной техникой и вооружением.

Россия усилила противовоздушную оборону оккупированного Крыма дополнительными комплексами ближнего действия «Панцирь-С», сообщает «Интерфакс».

Новые зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в Крыму в декабре, сказали агентству в пресс-службе Южного военного округа.

Новые «Панцири» в Крыму были задействованы в учении – едином дне борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами условного противника. В ходе учения было условно уничтожено более 100 целей.

В Минобороны РФ ранее заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

В ноябре 2018 года Россия развернула в Джанкое на севере Крыма, примерно в 30 км от границы с Украиной, четвертый дивизион системы дальнего действия С-400 «Триумф».

Ранее Минобороны РФ поставило на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

«Интерфакс»