123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Украина ответила в Гаагском суде на возражения России по вопросу юрисдикции суда ООН

МИД Украины
14 января 2019

Украинская сторона настаивает, что Международный суд ООН имеет юрисдикцию рассматривать все исковые требования. МИД уверен, что Гаагский суд поддержит позицию Украины.

Министерство иностранных дел передало письменные замечания и заявление в Международный суд ООН в ответ на возражение России, которая считает, что у этого суда нет юрисдикции рассматривать межгосударственный спор по иску Украины, касающегося нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщила пресс-служба МИД.

Украина настаивает, что Международный суд ООН имеет юрисдикцию рассматривать все исковые требования.

Во-первых, отмечает МИД, Украина обеспечила все необходимые требования досудебного урегулирования спора, которые предоставляет Международный суд ООН. Во-вторых, большинство возражений Российской Федерации неприемлемы на данном этапе рассмотрения дела, поскольку они могут рассматриваться во время заслушивания дела по существу. И в-третьих, вопросы толкования конвенций, должны решаться на этапе рассмотрения дела по существу.

Украина убеждена, что Международный суд ООН подтвердит наличие юрисдикции.

Напомним, что Украина обратилась в суд ООН еще в январе 2017 года. Она требует от Российской Федерации возмещения убытков за продолжающиеся и систематические нарушения международных конвенций.

МИД Украины

Tags: Гаагский суд, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены