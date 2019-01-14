Организатор поджога офиса венгерского общества Закарпатья назвал на суде имя заказчика теракта

Организатор, так же утверждает, что действовал в соответствии со строгой инструкцией заказчика, при осуществлении теракта в Ужгороде.

Михал Прокопович, которого судят в Польше за организацию поджога ужгородского офиса союза венгров, во время первого заседания назвал заказчика преступлениям. Им оказался немецкий ультраправый журналист Мануэль Оксенрайтер, сообщает «Радио Свобода».

«Все действия были осуществлены согласно с четкими инструкциями Мануэля Оксенрайтера. Моей инициативы в этом не было. Основной целью было не разжечь межнациональную вражду, а скомпрометировать украинских бандеровцев», – заявил Прокопович.

Оксенрайтер – редактор ультраправого журнала Zuerst!, дугинец, помощник депутата Бундестага от «Альтернативы для Германии» Маркуса Фронмайера, был «наблюдателем» на так называемых выборах «ЛНР».

Поджог венгерского культурного центра произошел 4 февраля 2018 года и был раскрыт по горячим следам. Украинские власти сразу назвали имена поджигателей: Адриан Марглевский из Кракова и Томаш Шимковяк из Быдгоща. Позже стало известно, что организатором поджога стал еще один поляк – Михал Прокопович, член неофашистской организации «Фаланга» и партии «Смена» (ее лидер Матеуш Пискорский уже третий год под арестом по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой).

Всех троих отправили под суд в начале января. Тогда же появилась информация о том, что преступление было совершено тремя поляками по заказу немецкого журналиста.

Напомним, 4 февраля 2018 года в Ужгороде в офис Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров.

В ночь на 27 февраля в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья снова произошел пожар. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 УК – «умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».

В Закарпатской области проживает 150-тысячное венгерское меньшинство. Между Будапештом и Киевом продолжается конфликт, связанный с украинским законом об образовании. Как утверждает Венгрия, этот закон нарушает права национальных меньшинств учиться на родном языке.

«Радио Свобода»