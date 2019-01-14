Российские наемники на Донбассе отказываются от наград за участие в боевых действиях против Украины

Россияне опасаются, что наличие таких наград послужит доказательством против них на судебных процессах за наемничество или за преступления против Украины.

Российские наемники на оккупированном Донбассе отказываются от наград за участие в боевых действиях, так как опасаются, что такие награды станут доказательствами против них в уголовных делах. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование пытается любым способом повысить мотивацию личного состава к прохождению службы в составе передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. В частности, оккупантами распространяются слухи о повышении денежного довольствия военнослужащим российских оккупационных войск, которые непосредственно участвуют в боевых действиях и награждены т.н. отличиями «Участник боевых действий», – сказано в сообщении.

Разведчики отмечают, что «значительное количество этих военнослужащих российских оккупационных войск» отказываются оформлять документы на получение таких наград.

«Кандидаты для поощрения» также опасаются, что списки награжденных будут обнародованы и будут служить доказательной базой на предстоящем судебном процессе над ними», – отмечает Минобороны.

Напомним, в декабре 2018 года Министерство юстиции Украины передало в Европейский суд по правам человека подробную информацию о российских военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе.

Пресс-служба Министерства обороны Украины