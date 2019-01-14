СССР и Россия – одно и то же?, – Павел Казарин

Владимир Путин заявил, что СССР и Россия – это одно и то же.

И это серьезный поворот, потому что прежде распад Союза Москва трактовала как семейный развод, когда соседи по коммуналке приватизируют комнаты и начинают жить отдельно, – рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Кремль два десятилетия уговаривал соседей переделать несущие стены обратно в межкомнатные. Но теперь он махнул рукой и заявил права на всю квартиру.

Если СССР и Россия – это одно и то же, то получается, что бывшие советские республики – это российские территории. А их жители – это случайно сбежавшие крепостные.

Выходит, что идеальная Россия для Путина – от Вильнюса до Самарканда, от Бишкека до Львова. Нам казалось, что амбиции Кремля касаются лишь Украины, Молдовы и Грузии.

Что остальные бывшие советские республики могут чувствовать себя в безопасности. Черта с два. Вы все еще продолжаете верить в компромиссы с империей?

Павел Казарин, «Крым.Реалии»