Москалькова в последний момент отменила запланированную встречу с Денисовой

Российский омбудсмен прислала украинской коллеге sms-сообщение, в котором сослалась на более важные и отменила встречу.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отменила встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Денисова написала об этом на своей странице в Facebook.

Денисова отметила, что Москалькова отменила встречу смс-сообщением.

«Омбудсман РФ сообщила мне в смс-сообщении, что она вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А завтра Татьяна Москалькова улетает в Узбекистан. Однако теперь точно ясно, почему отменена встреча с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Все наши предварительные договоренности относительно конфиденциального обсуждения важных для нас вопросов не имеют для Уполномоченного РФ никакого веса», – написала украинский омбудсмен.

Слідче управління ФСБ РФ вимагає суд провести засідання щодо продовження терміну тримання під вартою військовополонених… Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 14 січня 2019 р.

Также Денисова прокомментировала требование ФСБ провести в закрытом режиме заседание о продлении срока содержания под стражей военнопленных украинских моряков.

«Зачем это делается, если скрывать нечего, непонятно», – отметила она.

Напомним, сегодня в Москву приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова и родные украинских военнопленных моряков. Они завтра попытаются попасть на заседание суда по делу военнопленных.

«Украинско-Российское обозрение»