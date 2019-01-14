В Челябинске проститутки подрались с геями в ночном клубе

Пьяные челябинские проститутки зашли в местный ночной гей-клуб и начали избивать посетителей, обвиняя их в том, что они отбивают клиентов.

Драк произошла в ночь с 3 на 4 января, но российским масс-медиа об этом стало известно недавно. Вызванная в бар полиция, прибыв на место начала поначалу задерживать и не трогали девушек, но потом разобрались и провели задержание проституток, сообщает агентство «Вести.ФАН»

«Драка началась в 23-35, группа девушек зашла в гей-клуб «Бой Сливки Бар» и началась потасовка. Девушки были изрядно подвыпившие и кричали что-то про клиентов, их и так мало еще вы тут последних отбиваете – рассказал нам местный гей Алекс.

Но геи начали драться тоже, в 00-40 приехал первый наряд полиции. Сотрудники с начала вообще не понимали, что происходит, но потом начали бить геев и выводить их на улицу в полицейский УАЗик. Девушек по началу не трогали, так как они подумали, что «парни» начали эту драку.

Но потом «челябинские мужики» объяснили полиции, что драку начали девушки и никто не знает почему, они просто зашли в клуб и начали драться, а мы отдыхали, у нас вечеринка – объяснили сотрудникам полиции администратор и бармен заведения.

Как только девушки увидели, что полицейские начали понимать в чем дело, то они бросились добивать танцоров гей-шоу и местного трансгендера «Тетю Шуру». В итоге 14 проституток задержали. Многие скрылись. По показаниям проститутки Анжелы: «пришли бить гомосеков, потому-что клиентов становится меньше и во всем виноваты они – гомосеки».

Такой вывод девушки сделали после того, как выпили шампанского и вина в кафе по соседству. В кафе не было не одного парня, даже потанцевать было не с кем. «А тут был аншлаг, полный танцпол, вот мы и решили наказать заднеприводных»!

Все проститутки были задержаны и доставлены в отдел полиции. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Вести.ФАН»