Facebook показал российских админов популярных «украинских» сообществ

С августа месяца Facebook обязал всех администраторов публичных страниц и сообществ подтвердить свою личность. Сначала это касалось США, теперь эту проводят и в Украине.

В Сети нашли несколько украинских сообществ с российскими администраторами. Компания Facebook начала показывать страны, из которых ведутся популярные страницы в социальной сети.

Во вкладке Info and ads публичных страниц и сообществ появилась информация об местоположении их администраторов.

На это обстоятельство обратила внимание пользователь соцсети Наталья Белова. Она сделала скриншоты нескольких сообществ, администраторами которых оказалась россияне.

ФБ начал маркировать российские страницы.Нас ждут чудесные открытия при нажимании кнопки «info» на многих патриотичных украинских страницах. Опубліковано Natasha Belova Понеділок, 14 січня 2019 р.

Как пишет IT-портал «Gizmodo», 10 августа Facebook обязал администраторов крупных американских сообществ и верифицированных страниц подтвердить свою личность и местоположение с помощью геолокации и паспорта.

Такое решение компания приняла из-за использования инструментов Facebook иностранными правительствами с целью повлиять на выборы президента США.

Сейчас эта опция работает и в Украине, что позволило выявить российских администраторов страниц и сообществ.

«Украинско-Российское обозрение»