Лукашенко обсудил с Медведчуком российскую агрессию против Украины на Донбассе

Лукашенко по прежнему предлагает себя в качестве «миротворца» на Донбассе и заявляет, что «с это недоразумением надо кончать».

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с лидером пророссийской организации «Украинский выбор – право народа» Виктором Медведчуком, с которым обсудил необходимость «скорейшего урегулирования конфликта в Украине», сообщает белорусский правительственный портал «БелТА».

«Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», – заявил Лукашенко.

По его словам, ему важно услышать позицию Медведчука по многим вопросам, особенно по тем событиям, которые разворачиваются в Украине.

Президент Беларуси отметил, что знает позицию Медведчука о «нормализации ситуации между Россией и Украиной».

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией.

«БелТА»