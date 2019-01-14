ФСБ потребовало проведение закрытого «судебного процесса» над захваченными Россией украинскими моряками

Адвокаты украинских моряков намерены обжаловать это требование, и добиться проведения открытого судебного процесса.

Федеральная служба безопасности РФ просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским военнопленным морякам и не разглашать итоги заседания без согласования со следователем, рассказал адвокат одного из арестованных моряков Сергей Бадамшин, пишет российское издание «ТАСС».

«ФСБ обратилась в суд с внепроцессуальным обращением с требованием провести заседание в закрытом режиме по продлению меры пресечения, ссылаясь при этом на тайну предварительного следствия», — сказал адвокат.

По словам Бадамшина, ФСБ также просит не предавать огласке результаты заседания без согласования со следователем.

Защита украинцев в РФ считает это грубым нарушением принципа гласности правосудия.

Если российским властям нечего бояться и скрывать в деле военнопленных украинских моряков, то зачем следствие просит суд провести заседания в закрытом режиме?#POW Опубліковано Nikolai Polozov Понеділок, 14 січня 2019 р.

Адвокат Николай Полозов добавил, что защита будет ходатайствовать о допуске СМИ, представителей посольств различных стран, украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, а также родственников моряков.

«ТАСС»