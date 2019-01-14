В России надеются договорится с Тимошенко, если ее выберут в президенты, – Цимбалюк

Постпред России при ОБСЕ размышляет, во что обойдется договориться с Тимошенко.

Предшественник и учитель Захаровой отправился в Вену и в ОБСЕ удивляется, почему Россию обвиняют в ситуации на Донбассе. Еще Александр Лукашевич рассказывает, как страшно быть русским в Украине, и требует направить к нам наблюдателей от России, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

Москву интересует полная смена руководства Украины, что бы реализовать свои планы. Среди основных требований Кремля: отказ от курса на евроинтеграцию и вступление в НАТО, признание «гражданской войны» в Украине, проведение «переговоров с ОРДЛО»

В Кремле не хотя переизбрания Петр Порошенко на пост президента Украины, с точки зрения путинской клики он – «недоговороспосоен», так как не идет на сдачу интересов Украины. Поэтому очень надеются на договоренности со следующими властями, например, с Юлией Тимошенко.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»