Противопартизанские птицы: как можно использовать турецкие ударные беспилотники на Донбассе?

В эти выходные закончилась почти детективная история с покупкой Украиной турецких ударных беспилотников.

12 января президент Украины Петр Порошенко заявил в СМИ, что государственная компания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Напомним, что первые разговоры о том, что наши военные получат эти дроны, появились в начале ноября прошлого года. Тогда активно муссировалась информация, что соответствующее соглашение якобы было подписано 3-4 ноября во время визита президента Порошенко в Турцию. Однако уже 13 ноября министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина не подписывала договор о покупке беспилотников.

По всей видимости, такая неопределенность была связана с требованиями турецкой стороны – все-таки Эрдогану приходится балансировать на грани в отношениях между Россией и США.

Понятно, что официальной информации о масштабах закупок нет, однако еще осенью в «управляемых сливах из Министерства обороны Украины» говорилось, что в контракте на $69 млн прописана покупка одного ударного комплекса (шесть ударных дронов, две станции управления) и 200 ракет (по другим данным – управляемых противотанковых ракет). Ну, понятно, что там также прописан комплект запасных частей, сервисное сопровождение и обучение персонала. Насколько эти цифры адекватны, говорить сложно, тем более что сейчас стали говорить о том, что покупка дронов является только частью крупного пакета соглашения между «Оборонпромом» и турецкими оружейниками и там возможны варианты.

Получение в ближайшем будущем ударных беспилотников (хоть и турецкого производства – в целом малоизвестных на Западе) означает только одно – еще один штрих в деле усиления ударных возможностей наших Вооруженных сил. Фактически армия получит машину с большой продолжительностью полета и возможностью поражения целей с высоты 4800 м. И это притом что наиболее современный зенитно-ракетный комплекс, который есть у оккупационного корпуса на Донбассе, ЗРК «Оса-АКМ», с большим трудом достает по целям на такой высоте.

С другой стороны, как видится, турецкий аппарат имеет целый ряд недостатков. Так, например, у него довольно малая боевая нагрузка – всего 50 кг. А это позволяет нести одну или две управляемые планирующие бомбы или управляемые ракеты, которые могут поразить только слабозащищённые объекты.

Что в принципе неудивительно, так как турки изначально проектировали такой себе «антипартизанский» аппарат для борьбы с курдскими отрядами самообороны. Поэтому задача такого аппарата – долгое время барражировать на большой высоте и по команде с земли в определенный момент поразить мелкий караван повстанцев или одиночную цель.

На Донбассе же мы видим полноценную войну с танками, серьезными фортификационными сооружениями и прочими «плюшками» большой войны. Насколько окажутся эффективными такие ракеты, пока непонятно.

Еще один видимый минус аппарата – его размеры (размах крыла – 12 м) и небольшая крейсерская скорость (всего около 130 км/ч). В условиях насыщения линии противостояния разнообразными современными средствами разведки и обнаружения российского производства это может сыграть только в минус.

Кроме того, пока непонятно, как поведет себя «турок» в условиях активного радиоэлектронного противодействия со стороны противника. Ведь на сегодня боевой опыт применения Bayraktar TB2 ограничивается только противопартизанскими операциями на турецком пограничье и в Сирии.

Но, по всей видимости, наши военные имеют какую-то связную концепцию применения ударных беспилотников, в которых есть место и «турку», и более мелким аппаратам-«камикадзе» типа Warmate, крупносерийная сборка которых налажена в Чернигове на «Чезаре». Последние имеют довольно малую степень реакции, большую скорость и, значит, возможность поразить цель что называется «за минуту».

С другой стороны, детали сделки неизвестны и вполне может оказаться, что после всеобъемлющих войсковых испытаний (а глупо отрицать, что закупка всего одного комплекта = массовые закупки и автоматическое принятие на вооружение) наша военная промышленность подпишет контракт на локализованное производство таких аппаратов.

Ведь еще до подписания контракта в определенных кругах были разговоры о том, что Украина, кроме всего прочего, заинтересована в крупносерийной сборке Bayraktar TB2 на мощностях АНТК «Антонов» с вооружением отечественными образцами противотанковой ракеты и корректируемой бомбы.

А такой вариант развития событий один большой плюс – «антоновцы» получат бесценный опыт, раньше ведь им не приходилось заниматься этой темой и на доведение до ума той же «Горлицы» им, по самым оптимистическим подсчетам, понадобится 4-5 лет. Мало того, наши производители боеприпасов – еще один рынок сбыта.

Ведь по некоторым (опять-таки неподтвержденным) данным, интерес к данному аппарату проявляет военное ведомство Азербайджана. Который, кстати, давно и стабильно является покупателем оружия украинского производства.

Подводя итог, нельзя не сказать и еще об одном важном моменте, о котором я лично говорил не раз – критическая зависимость нашей оборонки от зарубежных поставок. Это очень и очень неправильно – никто, например, не знает, какой зигзаг может совершить политика той же Турции в ближайшие годы.

Не исключено, например, противостояние страны с НАТО и резкое сближение с Россией. И каким образом это может сказаться на выполнении контрактных обязательств – совершенно неясно.

Кстати, аналогичная ситуация складывается и с сотрудничеством с еще одним соседом – Беларусью. Сотни закупленных машинокомплектов грузовиков «МАЗ-Богдан» это, конечно, замечательно – автопарк критически нуждается в замене, но насколько мы зависим от Минска в обеспечении запасными частями – вопрос открытый.

Поэтому, покупая зарубежные образцы самого разного вооружения, не стоит забывать и об отечественных разработках и импортозамещении. Так, кроме польского дрона-«камикадзе» есть, например, и перспективная местная разработка – RAМ от «Спецтехноэкспорта». Аппарат может нести трехкилограммовую многоцелевую боеголовку с дальностью поражения цели в 30 км.

В целом же в насыщении боевых порядков войск беспилотниками за четыре года произошел колоссальный рост. От разведывательных аппаратов самого разного класса мы перешли к боевым дронам. Что может свидетельствовать только об одном – армия развивается и развивается в правильном направлении.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»