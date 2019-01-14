В России обсуждают закон о фейковых новостях. Неужели собрались наказывать «Russia Today»?

В Госдуме обсудят нашумевшие законопроекты о фейковых новостях и об ответственности за оскорбление власти в интернете. Сегодня пакет документов рассмотрит профильный комитет нижней палаты.

Среди их авторов сенатор Андрей Клишас, который в последнее время стал буквально героем новостей. Ранее законопроекты раскритиковало Минкомсвязи: в министерстве считают, что некоторые формулировки в документах расплывчаты. В свою очередь, источники информационных агентств не исключали, что принятие законов могут отложить на неопределенный срок. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что предложения Клишаса совершенно невыгодны действующей власти.

Законопроект сенатора Клишаса о наказании за неуважение к власти в интернете вызвал бурю негодования не только среди журналистского, правозащитного и либерального сообщества. Документ не оценило Минкомсвязи и даже – внимание – Дмитрий Песков. Конечно, пресс-секретарь президента не стал напрямую критиковать намерение группы сенаторов, тем не менее упомянул о маразмах, которые возникают при толковании подобных нормативных актов.

Кроме того, вокруг законопроектов Клишаса-Боковой возникла по-настоящему скандальная ситуация. Алексей Навальный опубликовал очередное расследование, в котором рассказал о несметных богатствах радетеля за государственные интересы. Показанное действительно впечатлило, что уж там говорить. Из материалов Навального следует, что 46-летний летний член Совета Федерации живет с таким размахом, которому теоретически могут позавидовать даже современные олигархи.

Андрей Александрович не стал отрицать: да, он богатый человек, но за все заплатил налоги. Он даже дал интервью «Новой Газете». Наверное, чтобы продемонстрировать свою открытость, независимость и умение держать удар.

Но вышло скорее наоборот. Это, конечно, неофициальная информация «Дождя», но коллегам из нижней палаты якобы очень не понравилась его трактовка понятия «Госдура». Клишас сказал, что за это слово наказывать не обязательно, если, конечно, оно употребляется в юмористическом контексте.

Так нельзя. Это явная попытка понравится гнилым либералам. Мы помним, какую болезненную реакцию вызвало высказывание Владимира Познера в 2012 году. Источники «Дождя» считают, что депутаты обиделись и решили притормозить законопроекты Клишаса.

С этим можно поспорить. Думцы, конечно, могли обидеться, но отказаться принимать документы они не имеют возможности, конечно же, при условии, что инициатива исходит из Кремля. В итоге так может статься, что высшая власть в этот раз решит не торопиться в очередной раз закручивать гайки.

Можно было бы в сотый раз порассуждать про конфликт башен Кремля – про борьбу условных либералов и силовиков. Однако здесь достаточно просто оценить происходящее с позиции здравого смысла.

Россия не в том состоянии, чтобы вот так на пустом месте создавать себе новые проблемы. И цены растут, и в мире неспокойно – зачем будить лихо, пока более или менее тихо? А принятие вот таких вот законов как раз наоборот – создает шумиху, которая сейчас совсем некстати. И Запад вновь возбудится – начнет говорить об очередном наступлении на свободу слова и остатки демократии. Зачем все это? Давайте спокойно готовится к прорыву.

С другой стороны, именно со здравым смыслом в современной России не все ладно. И запретительные законы уже не остановить – не Клишас, так еще кто-нибудь чего-нибудь придумает. И Кремлю, даже, может быть, и скрепя сердце, придется поддерживать инициативу с мест. Ведь товарищи работают – как лучше хотят.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»