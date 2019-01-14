Россиянин за взятку в тысячу рублей пытался незаконно въехать в Украину

Россиянин не смог объяснить цель своего визита и пытался подкупить пограничников. В итоге, ему запретили на три года въезд в Украину.

Гражданину Российской Федерации на три года запретили въезд в Украину за попытку подкупа пограничников. Мужчина пытался незаконно въехать в Украину, информирует пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» пограничники Белгород-Днестровского отряда во время оформления пассажиров выявили иностранца, который не смог объяснить цель своего пребывания в Украине. Гражданину РФ было отказано в пересечении государственной границы.

«Однако, чтобы все же попасть в Украину, мужчина попытался подкупить пограничников и предложил военнослужащему взятку в размере 1000 российских рублей. Правонарушителю запрещен въезд в Украину на 3 года», — сообщают в Госпогранслужбе.

Также в Нацполицию направлено уведомление о выявлении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УК Украины.

Ранее сообщалось, что пойманный на взятке пограничник пытался съесть $200 при задержании.

ГПСУ