В городе Шахты Ростовской области произошел взрыв в жилом доме

Есть информация об одной погибшей и четырех пропавших без вести. Из-за взрыва в городе был введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

При взрыве газа в жилом доме в российском городе Шахты Ростовской области погибла женщина, семь человек спасены, судьба четырех остается неизвестной, передает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу МЧС России

«В разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них семь спасены, один погиб, судьба четырех человек устанавливается», – сказали там.

В результате взрыва в квартире на девятом многоэтажки обрушились четыре квартиры на 8 и 9 этажах. 140 человек эвакуированы в пункт временного размещения.

Представитель МЧС РФ уточнил, что в квартире №71 (на 9-м этаже) находились три человека: одна женщина погибла, спасены ребенок и мужчина.

В квартире №72 была одна женщина, ее судьба неизвестна.

«В 68-й квартире проживали три человека, их судьба устанавливается. В 67-й квартире на восьмом этаже находились пять человек, они спасены», – отметили в МЧС России.

На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. Спасатели открыли «горячую линию».

В городе Шахты из-за взрыва введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

31 декабря 2018 года в российском городе Магнитогорск из-за взрыва обрушился целый подъезд в жилом доме. Там спасатели извлекли из-под завалов тела 39 человек.

«ТАСС»