В США хотят допросить переводчиков присутствовавших на встречах Трампа и Путина

В Конгрессе США намерены получить показания переводчиков присутствовавших на встречах Трамп и Путина. Поводом стала информация о том, что Трамп изъял заметки одного из своих переводчиков после встречи с Путиным.

Юристы комитетов Палаты представителей США по вопросам разведки и международных отношений хотят допросить переводчиков, которые присутствовали во время встреч президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает «ABC News».

Один из топ-советников международного комитета Палаты представителей сообщил, что информация «The Washington Post» о том, что Трамп забрал заметки переводчика со встречи с Путиным в Гамбурге «изменила расклады».

«Это поднимает ряд вопросов. Мы рассматриваем, какие могут быть юридические последствия у этого и мы обсудим варианты. Наши юристы вместе с юристами разведывательного комитета разберутся» – сказал он.

При этом демократы из разведывательного комитета утверждают, что хотели заслушать переводчиков из частных встреч Трампа и Путина, однако республиканцы выступили против.

«Присоединятся ли они к нам теперь?» – спросил председатель комитета Адам Шифф.

Юристы намерены обсудить возможность вызова переводчиков 14 января.

«ABC News»