Судьба «ихтамнета» – либо в гроб, либо в тюрьму

Правда, есть еще третий вариант «уйти в отставку» – прикинуться городским сумасшедшим.

Но это исключительно для избранных и узнаваемых медиаперсонажей, таких как «легендарный» Гиркин-Стрелков, об этом и многом другом, чем запомнилась прошедшая неделя в ОРДЛО, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Гробовое молчание

Изначально было понятно, что достигнутые в Минске перед самым Новым годом договоренности о «праздничном перемирии» на донбасском фронте – пустой звук для командования российских армейских корпусов в ОРДЛО. Впрочем, как ни крути, предновогодняя истерия всяческих басуриных и других рупоров лобовой «руссомирской» пропаганды о «масштабном наступлении ВСУ с применением химического оружия» не просто сошла на нет, а исчезла напрочь, будто ее никогда и не было.

Да и количество ежедневных обстрелов оккупантами украинских позиций по всей линии соприкосновения в новогодне-рождественский период все же радикально уменьшилось, ограничиваясь преимущественно не плотным огнем из минометов, а спорадичной стрельбой из автоматов и гранатометов. На что украинские бойцы, как обычно говориться в регулярных сводках пресс-центра штаба ООС, «применяли дежурные огневые средства».

И результаты такого «дежурства» налицо: по данным украинской военной разведки, за 11 дней нового 2019 г. в рядах 1-го и 2-го АК ВС РФ – не менее 17 двухсотых», а количество «трехсотых» перевалило за два десятка.

Само собой, об этом и также о том, куда именно отправились с ОРДЛО «рождественские» гробы, совсем не пишут российские газеты и не вещают тамошние телерадиостанции. Информационную блокаду ведомства Шойгу на этот совершенно секретный счет прорывает иногда лишь какой-нибудь пьяный «ихтамнет», льющий слезы «ВКонтакте» по ликвидированному на Донбассе своему собутыльнику.

Либо слишком сердобольный «новоросский» телеграм-канал, но только до тех пор, пока с его администраторами не проведут соответственную «профилактику» отдельные товарищи из ФСБ. После чего информация из соцсетей о «цинковом подарке Деда Мороза» родне, доставленном куда-то в Астрахань, Ярославль, Забайкалье или даже в Заполярье, безвозвратно зачищается.

Московская тюрьма для «героев-ополченцев»

Тем же, кому из «ихтамнетной командировки» удается-таки вернутся на российские просторы живьем, никто в России-матушке абсолютно не рад. За «геройства», проявленные в борьбе за торжество «русского мира», их на родине не носят на руках, не вручают медали на праздники и не приглашают на «уроки патриотизма» в школы. А если некий экс-«ихтамнет» продолжает и в России применять приобретенные на Донбассе навыки по отжиму чужого имущества, то с ним поступают по всей строгости российского закона.

Например, 11 января 2019 г. ТАСС был уполномочен заявить, что Мещанский суд Москвы приговорил бывшего «главу воздушной разведки «ДНР» Лысаковского к шести годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве. Такой же тюремный срок получил его сообщник Чихун, а еще один фигурант дела – Чернов – вообще отправлен за решетку на 11 лет.

А все потому, что любитель беспилотников Лысаковский, претендовавший некогда даже на пост «командира ПВО «ДНР», решил было со своими подельниками провести рейдерский захват старинного особняка на Гоголевском бульваре в центре Москвы. Но российская столица – это отнюдь не оккупированный Донецк, посему желание отжать «хату» закончилось закономерным отправлением на нары. И это лишь один, достаточно громкий случай показательного наказания за разбойничьи таланты воспетых российской пропагандой «героев-ополченцев», ведь таких примеров по всей России – уже десятки, если не сотни.

Одним словом, коллективный Путин оставил своим «ихтамнетам» лишь два способа «уйти в отставку» – либо в гроб, либо в тюрьму. Правда, есть еще третий вариант – прикинуться городским сумасшедшим. Но это исключительно для избранных и узнаваемых медиаперсонажей, таких как «легендарный» Гиркин-Стрелков.

Кстати, последний перед самым Новым годом смог повеселить клерков российского МИДа, выйдя к зданию ведомства Лаврова в Москве с одиночным пикетом и плакатом «Сдача Южных Курил – госизмена». Причем эту клоунскую выходку экс-«министра обороны «ДНР» вообще бы никто не заметил, если б гиркиновы соратники не выложили двухминутный ролик с места события в интернет.

Снежные завалы и обвалы

Нынешние новогодние и рождественские праздники запомнятся обычным жителям оккупированной части Донетчины и Луганщины разве что большими проблемами с продуктами и непогодой. И если пустые прилавки супермаркетов в ОРДЛО удалось камуфлировать елочными игрушками, всяческими ракушками и другими праздничными украшениями, то на последствия обильных снегопадов российские оккупационные администрации и в Донецке, и в Луганске предпочитали вообще никак не реагировать.

Как результат, только в сам день Рождества в «народных республиках» в снежных заносах на дорогах застряли около сотни авто, в которых находилось 300 человек. А последующие дни отметились полным перекрытием целого ряда трасс и массовыми ДТП, в том числе со смертельными исходами.

Плюс повсеместно перестал вывозиться мусор, так как от снега не чистились не только тротуары, но и проезжая часть. А в Енакиево трамвай даже сошел с рельсов из-за того, что они были покрыты толстым снежным слоем.

Но дороги – это лишь полбеды. В Ясиноватой под тяжестью снега провалилась крыша многоэтажки, похожие обвалы пережили перекрытия над прокатными станами Алчевского и Макеевского металлургических комбинатов, а в той же Макеевке снег обвалил каркас над несколькими торговыми точками на одном из местных рынков.

В итоге с переломами рук и ног в местную больницу госпитализировали четверых местных жителей. Тем временем, у «главы «ДНР» Пушилина дела поважнее – к примеру, посещение в Донецкой опере фольклорного праздника «Щедрый вечер», о чем с утра до вечера трезвонили все ОРДО-СМИ.

Олег Полищук, «Деловая Столица»