Сирийская оппозиция захватила в плен боевиков из России

Всего задержаны четверо подозреваемых в терроризме, двое из них – с российскими паспортами.

9 января Сирийские демократические силы (SDF) задержали группу подозреваемых в терроризме, в числе которых двое граждан России, сообщается на официальном сайте сирийской оппозиции, передает «ЛІГАБізнесІнформ» .

Сказано, что в ходе спецоперации задержаны четверо боевиков. Всех их подозревают в организации терактов в Эр-Ракке (город на севере Сирии) и организации террористических ячеек в регионе.

Задержанные – Усмат Аттаев (Usmat Attayev) и Мохаммед Джавад Хан (Mohammed Jawad Khan) имеют российские паспорта, Абдул Рауф Турани (Abdul Raouf Turani) – афганец, Амр Оузуноглу (Amr Ouzunoglu) – турок.

Оппозиция Сирии не уточнила, к какой именно группировке принадлежат задержанные боевики.

Поддерживаемые международной коалицией во главе с США Демократические силы (SDF) включают в себя курдские отряды самообороны и арабские оппозиционные группы, которые ведут в Сирии борьбу против террористов организации Исламское государство.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал «полный» и «быстрый» вывод американских войск оттуда.

«ЛІГАБізнесІнформ»