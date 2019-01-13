Задержанный пограничниками наркоторговец пытался сбежать в Россию, но едва не лишился ног

Мужчина осужденный в Украине за незаконное изготовление и сбыт наркотических веществ пытался нелегально пересечь границу с Россией, чтобы скрыться от уголовного наказания.

Пограничники Харьковского отряда в непосредственной близости от государственной границы обнаружили мужчину без документов, который пытался нелегально попасть в Россию вне установленных пунктов пропуск. Убегая от ответственности за преступление, украинец получил обморожение конечностей, информируют в Госпогранслужбе.

Пограничный наряд предоставил гражданину первичную медицинскую помощь и доставил в отдел пограничной службы «Волчанск».

Во время дальнейшего общения с задержанным пограничники установили, что он является гражданином Украины, 1989 года рождения. Недавно он был осужден в за незаконное производство и сбыт наркотических веществ. Задержанный рассказал, что сбежал из-под домашнего ареста в Киеве, пытался незаконно попасть на территорию РФ, чтобы избежать уголовной ответственности, и заблудился.

Сейчас мужчина под охраной находится Волчанской центральной районной больнице. В отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.

ГПСУ