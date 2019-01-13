Россия стягивает в Крым военную технику блокируя доступ к оккупированному полуострову

В МинТОТ Украины подчеркивают, что Россия и дальше намерена влиять на движение кораблей в порты Мариуполя и Бердянска.

Россия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступ не только для возможных военных противников, но и для гуманитарных организаций, международных экспертов и мониторинга. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, говорится на сайте МинТОТ.

Так, в Джанкое в ноябре дополнительно развернули ракетные комплексы С400.

«Это уже четвертый ракетный комплекс во временно оккупированном Крыму, поставленный для того, чтобы контролировать акваторию моря и территорию Украины. Мы видим милитаризацию, мы видим ограничения в доступе, военную угрозу и мы знаем, что при любых обстоятельствах Россия будет влиять на движение кораблей в порты Мариуполя и Бердянска», – подчеркнул Черныш.

По словам министра, у Российской Федерации есть «мощный физический фактор, который она применяет для блокировки».

«В военной теории – это так называемая зона, на которую ни с воздуха, ни с моря, ни с суши нельзя было бы попасть. Поэтому Россия применяет расширенный военный компонент для ограничения доступа не только для возможных противников в военном плане, но и для гуманитарных организаций, международных экспертов, мониторинга и т.д.», – сказал Черныш

Он сообщил, что из-за такой политики России Украина нарабатывает альтернативную логистику для Приазовья и восточных территорий.

«Вскоре миссия Европейского Союза посетит восточные территории. Представители Еврокомиссии, которые уже предварительно получили проекты улучшения транспортной инфраструктуры от правительства Украины, посетят Приазовья, чтобы оценить, как можно помочь в логистическом плане, лучше наладить сообщение с восточными регионами нашей страны, чтобы компенсировать логистические потери из-за блокирования портов. Украина уже подала несколько соответствующих проектов по увеличению логистической системы – автодорожной, железнодорожной и других компенсаторных механизмов», – перечислил чиновник.

Напомним, в конце ноября Российская Федерация разместила четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 вблизи границы с Украиной во временно оккупированном Крыму. При этом заявив, что полуостров «в полном объеме прикрыт» от нападения с воздуха.

Первый дивизион системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» поступил на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольской-Феодосийского полка в 2016 году. В начале 2017 он заступил на боевое дежурство в районе Феодосии.

Второй развернули в январе 2018 года возле Севастополя.

Третий дивизион зенитных систем С-400 заступил на боевое дежурство в сентябре 2018 года возле Евпатории.

С-400 – российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Система способна на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а также баллистические цели на дальности до 60 километров. Максимальная скорость цели, которую может перехватить система, – 4,8 километра в секунду.

Вчера сообщалось, что Россия начала в оккупированном Крыму военные учения. В них принимают участие более 300 военных и 20 единиц техники.

МинТОТ