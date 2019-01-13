Почему наемник, участник российской агрессии против Украины до сих пор находиться на свободе и даже представляет информагентствам движение «желтых жилетов»?

Французский гражданин Виктор Лента один из тех, кто обеспечивает «безопасность» на акциях «желтых жилетов» во Франции. Лента также воевала на стороне России и принимал участие в незаконной гибридной агрессии против Украины, пишет на своей странице в Facebook Ариана Гик.

Разве это полное совпадение и ничего не говорит о том, что Москва принимает непосредственное участие в организации движения «желтых жилетов», верно?

Скажи еще раз, что «абсурдно» говорить, что Россия участвует в акциях протеста «желтых жилетов». Скажи еще раз, что Москва не представляет серьезной угрозы миру.

French national, Victor Lenta, is part of "security" for the "Yellow Jackets" in France.Lenta also fought with Russian… Опубліковано Ariana Gic Субота, 12 січня 2019 р.

И скажите мне, что это полное совпадение, что Лента дает интервью и фотографируется для средств массовой информации. Как это работает? Что, он ооочень фотогеничен и ясно и четко формулирует позицию всего протестного движения «желтых жилетов», и что масс-медиа просто обращаются к этому парню? Он представляет движение?

Как получается, что гражданин Франции, будучи наемником открыто убивавший украинских граждан для Москвы в гибридной незконной войне России против Украины, все еще пользуется его свободой? Почему его не задержали и не судили во Франции за незаконное участие в незаконных вооруженных формированиях?

Лента открыто и с гордостью боролся за интересы России в ее неспровоцированной и незаконной войне против Украины еще в 2014 году. Он убийца. И теперь он яростно протестует против французского государства. Почему этот человек свободен? Что не так с Францией?

Ариана Гик, Facebook