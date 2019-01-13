Великий и ужасный стукачок Пригожин. «Повар Путина» и его государственная крыша

Без мощнейшей крыши и поддержки в органах власти вся это деятельность «повара Путина» была бы невозможна.

Расследование «Досье» убедительно доказало, что организаторы убийства Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко работали на структуры Евгения Пригожина (см. статью об этом «Хроника хорошо подготовленной смерти: результаты расследования убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР») , пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook. Некоторые юзеры уже пишут, что журналистов убили «пригожинские».

Однако никаких «пригожинских» нет в природе. Пригожин и его люди – просто сотрудники российских спецслужб. Именно спецслужбы их руками, по всей видимости, и организовали убийство журналистов.

Пригожин начинал как мелкий уголовник, вор, разбойник, сутенер малолетних проституток. Отсидел 9 лет. Выйдя на свободу, сразу начал заниматься бизнесом и чудесным образом быстро преуспел. Заурядный молодой уголовник в бандитском Петербурге 90-х стал преуспевающим ресторатором.

Великий и ужасный стукачокРасследование "Досье" убедительно доказало, что организаторы убийства Александра Расторгуева,… Опубліковано Игорем Эйдманом Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

Без мощнейшей крыши и поддержки в органах власти это было бы невозможно. Скорее всего уже тогда Пригожин был стукачом, связанным со спецслужбами, которые его вели, поставили на ноги, а потом заставили платить за услуги.

Все эти пригожинские «ЧВК» и «Фабрики троллей» – дочерние предприятия спецслужб, легендируемые как частные кампании. Пригожин нужен для того, чтобы списывать на него наиболее грязные дела чекистов, чтобы Путин мог на очередной пресс-конференции публично откреститься от этих преступлений .

Есть такое ощущение, что слухи про великого и ужасного Пригожина (и такого же Кадырова) вбрасывают сами спецслужбы, выдавая своего сексота за независимую фигуру. Киллерское бюро Пригожина – всего лишь одно из подразделений Лубянки и работает оно на Кремль.

Игорь Эйдман, Facebook