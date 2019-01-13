Статья Медведчука стала индикатором заинтересованности Кремля в украинских выборах, – Морозов

Публикация новостей в России по теме «программная статья Медведчука» показывает насколько Кремль влез в тему украинских выборов и как он заинтересован в дестабилизации обстановки в стране.

Программная статья Медведчука хороша только тем, что сегодня, в день ее выхода, при запросе «статья Медведчука» ты видишь всю ту линейку российских медиа, которые обязаны публиковать новость об этой статье, пишет на странице в Facebook Александр Морозов.

Вся линейка выглядит так: Рамблер, ФАН, РИА Новости, Российская газета, Газета.ру, Лента.ру, МК, КП, АиФ, Life и – что занятно – URA (единственный региональный ресурс, у которого всегда был контракт с Москвой на такие дела). Плюс два федеральных телеканала – Вести, ТВЦ.

Дальше идут уже маргинальные антиукраинские и продонбасские медиа – ИА Rex EADaily, Царьград, Актуальные комментарии, NewsFront, Утро.ру.

программная статья Медведчука хороша только тем, что сегодня, в день ее выхода, при запросе "статья Медведчука" ты… Опубліковано Александром Морозовим Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

Вот так выглядит вся линейка, кому вообще есть дело до статьи Медведчука. И тем самым тут «замер» того, какие «отделы политики» находятся под оперативным контролем АП, а какие «болтаются сами по себе», не участвуя в информационной кампании по дестабилизации в Украине.

Александр Морозов, Facebook