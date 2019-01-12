Фейковый миротворец Янукович. Кто пытается вернуть беглого экс-президента в украинскую политику?

Информационный вброс о «мирном плане» при участии экс-президента и ряд публикаций в зарубежной прессе на эту тему смахивают на попытку спасти Януковича от приговора суда.

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт в 2016 г. обсуждал «мирный план» по Украине со связанным с российской разведкой украинцем Константином Килимником. Об этом стало известно благодаря технической ошибке юристов, умышленной или нет, из-за которой частично засекреченные материалы по делу Манафорта оказались в прессе. Попытаемся разобраться, кто и как использует этот слив информации, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

Во-первых, сам Килимник в феврале 2017 г. в интервью «Радио Свобода» рассказывал о «мариупольском плане», предусматривавшем возвращение Януковича в качестве «регионального лидера Донецкой и Луганской областей», с возможным привлечением «нынешних лидеров сепаратистов». Тогда же он заявил, что в 2016 г., во время предвыборной кампании в США, «информировал Манафорта о ситуации в Украине каждые несколько месяцев».

По словам Килимника, Манафорт не был связан с разработкой «мариупольского плана», однако может вернуться в Украину в случае «появления серьезного проекта, который мог бы принести мир в эту страну». Очевидно, Килимник набивал цену себе и своему «мирному плану». Но не получилось.

Не успели эксперты обсудить первый слив, как в зарубежной прессе появились публикации на тему «Янукович – миротворец». Они тут же в переводе перепечатывались в ряде украинских СМИ, ключевым из них был сайт «Страна». Вряд ли речь идет о простом совпадении. Скорее это похоже на медиакампанию или зондирование почвы на предмет поддержки политиками и экспертами в Украине самой идеи «миротворчества» Януковича.

Первая публикация появилась в The Washington Times. Ее автор – Тодд Вуд, довольно известный американский обозреватель по вопросам России и Украины. Он высказал мнение, что Янукович «даже в изгнании» мог бы высказывать свой вес в контексте ситуации на Донбассе, предложив сепаратистам сотрудничать с международным сообществом и положить конец конфликту.

Другая статья, значительно жестче по стилю, была опубликована в израильской газете The Jerusalem Post. Ее автор – Элиэзер Котляр. Похоже на псевдоним: под самой публикацией редакция газеты указала: «Эта колонка является рекламным коммерческим контентом и не поддерживается The Jerusalem Post». Что и понятно – в статье побег Януковича в феврале 2014-го называют «свержением по румынскому сценарию», лидеров Майдана обвиняют в организации расстрела митингующих и правоохранителей для дискредитации власти, а суд над Януковичем клеймят «фарсом».

Котляр вспоминает о письме, якобы направленном в конце 2018 г. патриархом Иерусалимским Феофилом III президенту Порошенко с просьбой «прекратить политическое преследование Януковича». Интересно, что статья об этом письме также была опубликована в The Jerusalem Post с плашкой «колонка спонсируется и не одобряется The Jerusalem Post». Ее автором был указан некий Давид Коэн. В предновогодней суматохе публикацию в Украине заметили лишь несколько СМИ. Потому, скорее всего, пришлось усиливать сигнал статьей Котляра.

В ней без обиняков утверждается: «Учитывая, что Минский процесс зашел в тупик, а степень негатива в отношениях между Украиной и Российской Федерацией превысила все разумные пределы, участие Януковича в мирном процессе может стать эффективной возможностью для достижения перемирия и, самое главное, примирения между украинцами». Более того: «эта концепция серьезно рассматривается в Белом доме», сказано в статье.

Проще говоря, либо мы имеем дело с попыткой продвижения «плана Килимника» (при его участии это делается или нет, сказать сложно), либо же ниточки медиа-кампании ведут к адвокатам Януковича. Напомним, Оболонский суд Киева, где на протяжении года слушалось дело о госизмене бывшего президента, взял паузу перед оглашением приговора. Подсудимый с последним словом не выступил, поскольку стало известно о якобы полученной им травме. Когда именно состоится оглашение приговора, неизвестно. По версии адвоката Януковича Виталия Сердюка, его подзащитного осудят до пятой годовщины расстрелов на Майдане.

Таким образом, и вброс о Манафорте и Килимнике, и статьи в The Jerusalem Post и The Washington Times могут иметь одну цель: подсказать кому-то – в Киеве, Брюсселе или Вашингтоне – что давать срок, пусть и условный, Януковичу нельзя, что он еще может пригодиться. Не исключено, что эту же риторику подхватят и отдельные политики в Украине. Дескать, для достижения мира все способы хороши.

Сетевой Оракул, «Деловая Столица»