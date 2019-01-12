Оккупационные силы России сбили беспилотник ОБСЕ на Донбассе

Наемники российских подразделений обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Попасной. Боевики пытаются скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.

Вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе обстреляли беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщили в штабе ООС, со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.

«По данным отчета СММ ОБСЕ от 11 января, наблюдатели миссии находились на восточной окраине города Попасная и с помощью беспилотника наблюдали за снегоочистительными работами на автодороге Т-0504, когда услышали шесть очередей из стрелкового оружия примерно в 1,5-2 км от места их нахождения», – рассказали военные.

По оценке наблюдателей, выстрелы были осуществлены по БПЛА, который после этого потерял высоту. Команда Миссии, в свою очередь, не смогла восстановить управление аппаратом, что привело к его потере.

По мнению украинской стороны СЦКК, провокационные действия наемников вооруженных формирований РФ связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.

«Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей. Подобными вооруженными нападениями, оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении», – заявили в СЦКК.

Пресс-служба ООС