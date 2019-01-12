Подрезанные крылья российской авиации. Цимбалюк об «украинском следе» в российской беде

В России хоронят собственную авиационную отрасль, но продолжают твердить о проблемах в Украине, в том числе и в этой сфере. Но как обстоят дела на самом деле?

Поразительная история как Кремль еще до крымской кампании начал отказываться от сотрудничества с Украиной в высокотехнологических проектах. Украину заменили другие партнеры, что привело к удивительному результату, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

На экспорт российского самолета «Sukhoi Superjet 100» наложен запреты и ограничения со стороны США. Дело в том, что этот самолет строят с использованием американских комплектующих.

В свое время сама Россия реализуя проект «Sukhoi Superjet 100» отказалась от сотрудничества с Украиной в области самолетостроения и похоронил ряд перспективных совместных проектов. После этого России переориентировать на Запад, сотрудничая с ведущими авиастроительными корпорациями мира.

Сейчас, в условиях санкций все это негативно сказывается на смой России, которая не может реализовывать собственных проектов, но теперь в Кремле говорят о «похороненной авиации в Украине».

Однако, после окончательного разрыва сотрудничества с России, из-за агрессии, Украине удалось реализовать собственные проекты в области авиации.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»